天星碼頭升旗禮 油尖旺民政專員重提2019年有人爬旗桿扯下國旗
撰文：潘耀昇
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有團體趁今天（15日）「全民國家安全教育日」，在尖沙咀天星碼頭「五支旗桿」舉行升旗禮。油尖旺民政專員余健強致辭時，重提2019年「黑暴」期間，有人在尖沙咀碼頭爬上旗桿把國旗、區旗扯下來不恰當處理，之後「五支旗杆」有一段時間未能重新掛上國旗，形容讓國旗在此地重新升起，象徵以後永遠保持國安、港安。
「和衷共濟愛港聯盟」主辦今次升旗、唱國歌活動，由香港童軍總會負責升旗，眾人又合唱《歌唱祖國》。
楊子熙致辭時表示希望有更多活動宣揚國家安全，形容在現今世界比較緊張的環境下，更需要多宣揚國家安全。活動統籌人李國昌祝願國安家安，人人平安。
出席活動的包括中聯辦九龍工作部副處長練澤鍔、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙等。
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