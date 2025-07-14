47人顛覆案．上訴︱彭卓琪放棄上訴　控方求再考慮劉偉聰脫罪裁決

民主派初選案去年11月判刑，45人被判囚。原有14人提出上訴，另律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立亦以「案件陳述」方式提上訴，即原本涉及上訴共有15人。案件今（14日）於西九龍法院進行聆訊，繼譚得志早前自行撤回上訴，並已不在今天的出庭名單，另一被告彭卓棋今亦確認撤回上訴，上訴庭法官亦隨即駁回彭的申請，令涉上訴聆訊的被告減至13人。料聆訊需時10天。



法庭先處理律政司就劉偉聰被裁定無罪的上訴。控方認為劉知道他所參與的謀劃，其目的是要無差別否決預算案，劉亦有參與其中，認為原審法官稱未能肯定劉是參與和有顛覆意圖，是裁斷出錯，認為應發還重新考慮。劉卻反駁稱，他涉案期內沒有提倡無差別否決預算案和五大訴求，認為原審法官已恰當考慮，認為上訴庭不應輕易干預原審裁定。上訴庭就控方的上訴押後裁決。



被告劉偉聰原審被裁定罪名不成立，律政司就這決定提出上訴。(廖雁鴻攝)

控方指劉有參與該謀劃

控方陳詞指，劉於2020年3月開始出席協調會議，原審法官也裁定涉案謀劃或於同月開始。劉在收到協調會議的文件後，遞交提名表格，並參與初選，亦有出席選舉論壇。他初選落敗後，根據協調會議安排，停止選舉工程。

《墨落無悔》屬額外機制

控方認為原審法官就劉是否簽署《墨落無悔》，及劉參與初選時沒有提倡無差別否決預算案，考慮給予不恰當的比重，又指《墨》在涉案謀劃屬額外機制，是否有簽署，只是其中一項考慮因素，且案中有其他證據支持劉參與謀劃，要求上訴庭推翻原審的無罪裁決，案件發還原審重新考慮。

劉認為不應輕易干預原審裁定

本身是大律師的劉偉聰陳詞指，他涉案時沒有提倡無差別否決預算案和五大訴求，認為原審法官已恰當考慮，上訴庭不應輕易干預原審的裁定。

劉偉聰陳詞時認為上訴庭不應干擾原審的裁定。(廖雁鴻攝)

多名被告清瘦不少

今早約8時，已有數十人在法院外排隊，等待進入法院旁聽。梁國雄太太陳寶瑩、被裁定罪名不成立的李予信今亦有到庭旁聽。多名被告到庭時精神不錯，向到庭的旁聽親友揮手。此外，多名被告均清瘦不少。

李予信及王百羽到庭旁聽

案件原涉47名被告，被告李予信及劉偉聰罪名不成立，餘下45人串謀顛覆國家政權罪成，被判囚4年2個月至10年不等。已裁定無罪的李予信，今亦有到庭旁聽。另外部份被告早前已刑滿出獄，其中已獲釋的王百羽，今亦有到法庭旁聽。

被告之一的王百羽，早前已刑滿出獄，他亦有到法庭旁聽。(廖雁鴻攝)

李予信是47被告中，唯一被裁定罪名不成立，而律政司亦沒再提上訴的被告，他今亦有到庭旁聽。(廖雁鴻攝)

民主黨前主席劉慧卿亦到庭旁聽。(廖雁鴻攝)

吳靄儀亦有到庭。(廖雁鴻攝)

長毛妻子陳寶瑩到庭旁聽。(廖雁鴻攝)

「阿牛」 曾健成亦有到庭。(廖雁鴻攝)

就定罪及判刑提出上訴的12人：

+ 8

撤回申請的2人：

全部被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案情指他們在2020年初，參與了由戴耀廷及區諾軒等人所辦的民主派初選，期間有人提出，要參選人承諾，若當算立法會議員，要在財政預算案中投反對票，從而迫令政府回應五大訴求等。多名被告因曾參選而被控。

律師確認彭卓琪放棄上訴

案件由上訴庭三名法官潘兆初、彭偉昌和彭寶琴審理。案件甫開庭，法官潘兆初表示收到文件，被告彭卓琪放棄上訴。彭的代表大律師確認，法官遂正式駁回其上訴。

合共13人面對上訴聆訊

繼續上訴申請的12被告包括：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中只有黃子悅是認罪，她只就刑期提出上訴，其餘12人則是經審訊後被裁定罪成，他們全部就定罪及刑罰提出上訴。大律師劉偉聰經審訊後脫罪，律政司就劉的無罪裁決上訴。

案件編號：CACC253/2024

早認罪部份被告已刑滿出獄

回顧與裁決理由