葉劉恭喜莊雅婷嫁鍾培生　忠告豪華出位求婚吸睛損形象｜政・直說

民建聯西貢區議員莊雅婷與話題人物「富三代」鍾培生閃婚轟動全城，一來因求婚大陣仗模仿動漫《進擊的巨人》；二來民建聯「小花」嫁百億後代「網紅」，事後惹來民建聯黨員不滿，更要求莊雅婷退黨辭職。



當年戀愛路崎嶇曾遭反對婚事的新民黨主席葉劉淑儀，接受《香港01》節目《政・直說》專訪時恭喜莊雅婷嫁鍾培生，不過隨即指「本來男婚女嫁好正常，唯一係莊議員多啲花邊新聞，比較令人冇咁重視佢區議員做啲咩工作」，形容以出位方式求婚吸睛不是太好，「豪華求婚、大鑽戒係咪我哋值得鼓勵年輕人追求？」



鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

鍾培生向莊雅婷求婚成功，場面震撼。（鍾培生FB）

莊雅婷、鍾培生婚訊轟動 有民建聯中人要求退黨辭職

全港最年輕區議員、25歲的莊雅婷，被百億家族後人、網絡紅人鍾培生求婚，引起全城討論。今次求婚被形容為「超誇張」，在淺水灣鍾家大宅舉行，有「電影級規格」巨型場景佈置，現場管弦樂團伴奏，再加上鍾培生約 30 米高空威也一躍而下的震撼畫面，成功抱得民建聯「小花」歸。

繼參選「香港小姐」退選風波，莊雅婷與鍾培生結婚再次成為熱話，惟有政壇老手形容對莊雅婷政治前途可能帶來負面效果。其中，民建聯成員阮紀宏更要求莊雅婷退黨、辭職。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》主持潘耀昇專訪。（香港01）

戀愛路崎嶇葉劉恭喜莊雅婷結婚 惟忠告損形象

30歲經歷初戀的葉劉淑儀，與已故丈夫的婚事，當年亦遭到男方家人向法庭申請禁制令阻止結婚，戀愛路崎嶇的葉劉在《香港01》節目《政・直說》中，被問到對莊雅婷與鍾培生結婚的看法，她首先恭喜莊雅婷與鍾培生訂婚，隨即有所提點。

本來男婚女嫁好正常，唯一就係莊議員多啲花邊新聞，比較令人冇咁重視佢作為區議員做啲咩工作，其實區議員好辛苦，要帶關愛隊。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉：選美等令人不聚焦區議員工作

葉劉淑儀之後舉例指，該黨有關愛隊隊員托水上廿多層樓，服務臨時大廈停水停電梯的居民，形容區議員做基層治理工作，尤如內地街道辦協助市民，有時收到民政處要求協助識別隱蔽長者、情緒低落青年等，形容區議員工作好嚴肅。

唯一嘅問題，就係阿莊議員咁多呢啲個人嘅新聞，包括選美，就係比較令人唔聚焦區議員嘅工作，有些少對區議員嘅形象有啲影響。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉：豪華求婚係咪值得鼓勵年輕人追求？

不過，政界另一種看法是莊雅婷作為最年輕區議員，以非傳統方式打入年輕人視野範圍，如拍片和經營社交媒體引起青年注意。葉劉淑儀認為，要思考用何種形式打入年輕人視野才合適。

打入年輕人視野即係豪華嘅求婚形式？大鑽戒嗰啲？呢啲係咪我哋值得鼓勵年輕人追求？ 葉劉淑儀

葉劉淑儀認同社會自由戀愛，惟「如果用呢啲好豪華、出位嘅方式嚟吸睛，就唔係咁好啦」，尤其是引導青年人有正向價值觀。