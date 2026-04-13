葉劉八字真言答會否再選特首　讚李家超黑髮濃密體力好｜政・直說

師承美國民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）的行政會議召集人葉劉淑儀，曾連贏立法會直選議席，經歷過選舉洗禮的她，卻兩度參選特首均未能取得足夠提名票，黯然退選。葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，被問到會否乘人氣再戰2027年特首選舉時，75歲的她斷言「一定唔會」、「絕對唔諗」，解釋考慮到年紀大及體力負擔。葉劉透露李家超2022年參選特首一刻，才決定不再參選。她不評論李家超連任機會，不過指對方黑髮濃密，反映體力好。



葉劉淑儀曾形容特首選舉選情正「打逆境波」，望取得160張選委提名票入閘。（資料圖片/ 余俊亮攝）

葉劉淑儀與梁振英互相分享選舉經驗。（葉劉淑儀facebook）

葉劉兩度參選特首不夠提名退選

葉劉淑儀對上一次參選特首選舉是2017年，當時以「贏返香港」（Win back Hong Kong）為參選口號，競選77日由哽咽「有擔當」，再到稱不想見到「梁振英3.0、4.0」，連串金句成為一時熱話。她獲得鍾逸傑、盛智文、史泰祖等支持競選，並感謝民主派選委「雪中送炭」。

經過77日競選工程，葉劉淑儀未能爭取足夠提名票「入閘」，宣布終止選舉工程。（曾梓洋攝）

葉劉淑儀因未獲足夠的提名票而宣佈放棄參選。（李澤彤攝）

惟特首選舉提名期屆滿時，葉劉淑儀最終因不夠提名而終止歷時77日的選舉工程，繼2012年後第二度鎩羽而回。

葉劉淑儀曾指外界一直形容她是弱勢，但仍有信心可以取得足夠提名入閘。（李澤彤攝）

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》主持潘耀昇專訪。（香港01）

再戰特首選舉？ 葉劉：一定唔會、絕對唔諗

明年2027年又到特首選舉，葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，被問到不時有網民希望她再戰特首選舉，葉劉斷言「一定唔會」、「絕對唔諗」。

年紀大啊嘛、亦都好慶幸我以前選唔到，因為睇翻後來林太、李特首工作真係好繁重，我目前係負擔唔到，幫下手、俾下意見就得。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉淑儀坦言做執行與做顧問是兩回事，故此現在絕對不會計劃再選特首。（香港01）

何時打消參選特首念頭？ 葉劉：李家超出選時

雖然，特區政府是團隊工作，但葉劉淑儀坦言做執行與做顧問是兩回事，故此現在絕對不會計劃再選特首。被問到何時有不再參選特首的念頭，葉劉淑儀透露是2022年。

李生（李家超）上咗台、李生出嚟選，我覺得啱啦唔再諗，年紀輕啲就啱嘅，李生同林太（林鄭月娥）都比我年輕七年，七年體力上係有分別。 葉劉淑儀

被問到何時有不再參選特首的念頭，葉劉淑儀透露是2022年李家超出選時。（資料圖片）

感覺李家超體力如何？ 葉劉讚黑髮濃密

至於感覺現任特首李家超的體力狀況，葉劉淑儀讚「佢好嘢」，不想推測他連任機會，重申自己不會再參選特首，坦言「我好多嘢做」，準備帶領新民黨出戰今年選委會選舉、明年區議會選舉，以及部署下屆立法會選舉。

佢頭髮都仲咁黑，佢仲前面有咁多嘅頭髮，佢好好嘢。 葉劉淑儀