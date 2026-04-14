葉劉對ComplexCon粉絲熱情奇怪：順應潮流啫、拍真人相｜政・直說

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon上月在香港舉行，近年成為流行文化標誌的新民黨主席葉劉淑儀，亦踩入潮流界，獲邀辦粉絲見面會，逾百人出席。葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，對當天粉絲的熱情感奇怪，「我順應潮流啫，人哋過年過節送Sticker（貼圖），我又送，我想生動啲就拍真人相」。



全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

葉劉ComplexCon粉絲見面會逾百人出席

ComplexCon上月21日起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，葉劉淑儀獲邀下到會場辦粉絲見面會，期間設粉絲互動問答環節，歡笑聲連連，氣氛熱烈。全場最年輕的16歲小粉絲由母親陪同排隊入場，她希望在粉絲會中了解偶像葉劉淑儀的人生經歷，笑說：「佢（葉劉淑儀）嘅自信……好值得我學習。」

葉劉淑儀在社交平台上載與藝人郭嘉駿合照。(葉劉淑儀IG截圖)

有25位幸運粉絲可獲贈葉劉淑儀從未公開過的造型小卡，並可上台獲親筆簽名及合影。藝人「193」郭嘉駿亦到場，向葉劉淑儀贈送一件外套並合照。

據了解，當時葉劉淑儀並沒有即時認出「193」，一來因為「193」造型多變，二來專注與大批粉絲見面並沒為意。故此，葉劉在社交平台提到在ComplexCon粉絲見面會上，有位自稱「193」的粉絲送她冷衫。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》主持潘耀昇專訪。（香港01）

葉劉對ComplexCon粉絲熱情奇怪：順應潮流啫、拍真人相

葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，被問到如何看待ComplexCon見面會上市民對她的熱情，她表示感奇怪。

我覺得係順應潮流啫，即係人哋過年過節送sticker（貼圖）咁，我又送啦，我想生動啲，就拍真人相啦。 葉劉淑儀

葉劉淑儀為節日拍攝的個人照片簽名。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀為節日拍攝的個人照片簽名。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀為節日拍攝的個人照片簽名。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀表示，2018年至今有時在立法會的發言都獲傳媒關注、報道，雖然離開立法會不做議員後，報道減少，但自己有經營社交媒體，張貼出席過的活動，如Facebook、Instagram、LinkedIn，期間出現的「有趣故事」都有傳媒報道，「有陣時政府叫我幫手講下嘢，咁我又見下報。」