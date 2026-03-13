來稿｜這個年頭，政治人物真的太難當了！

來稿作者：乙亥



西貢區委任區議員、青年民建聯副主席、全國青聯委員莊雅婷，近日於社交媒體上宣佈與愛國愛港青年鍾培生定婚。莊既獲特區政府委任作完善制度下的首屆委任區議員，又有不同大小公職，是實至名歸的民建聯「明日之星」、建制陣營的青年面孔代表。在今日少子化、遲婚風氣蔚然的社會，此則區議員定婚消息，實乃喜事。殊不知各界輿論，卻是一片肅殺之風，不斷看到有「資深」、「政壇老手」、「圈中人」指莊「到此為止」、「影響形象」。種種不具名的評語下來，作為旁觀者的筆者，感受頗深。以一句話概括，就是這個年頭，政治人物也太難當了。



結婚喜訊竟遭政壇齟齬

觀乎現時的評語，離不開「欠缺從政誠意」、「有損觀感」、「不符社會對區議員期望」。怎麼了，現在公職人員都不能結婚了麼？若果今天莊議員的對象是個反中亂港份子，那筆者倒也明白會如影響觀感。但鍾先生卻是鼎力支持慈善，身兼多種公職，乃政府活動常客，家世顯赫，亦於社會多有獻言建樹，實乃「鑽石王老五」、一住「好人家」。現在郎才女貌、兩情相悅，有何不可呢？前來齟齬者，是與兩位金童玉女有關係嗎？曾經的前男女朋友嗎？就算是，也不至於此吧？難道現在還是父母之命、媒妁之言的年代？

好了，退一萬步說吧，鍾先生言行出位，性情中人，求婚也十分「進擊」，有人擔心鍾先生言行舉止會令莊議員形象受損。這番說話，豈不是要人為另一半的行為負責嗎？現在鍾先生是什麼失德違法人士嗎？一名仁濟醫院總理，在大埔宏福苑大火時站出來振臂一呼「反圍標」，令人稱道表揚，如今準備與青年政客共偕連理，理應是為政壇注入清正之風。以往有公務員另一半陷入出軌、換樓炒樓醜聞，甚至被裁定公職人員行為失當，但事過境遷之後，已經當上公營機構行政總裁，卻不見今日此等輿論！

從政還要聽從「父母之命」？

從政誠意一說，更是令人摸不着頭腦。莊議員本身醉心工作、深耕地區，區議員出席率更是亮麗的100%。一如莊議員在「棄選」香港小姐後於社交媒體上出文解畫表示：「當你們忙着上班沒空理會家裏老人的時候」，莊議員在為社區長者提供服務；可以說，她在「最傳統的社區服務領域」，做的工夫非常非常扎實，更會「逢年過節舉辦活動」。

處於風華正茂的時刻，莊議員毅然選擇服務社區，這難道不是有誠意的表現嗎？眾所周知，區議員四年一屆，四年過後能否得到選民選擇、或當局委任，皆是未知之數；能否再進一步，更是無人保證。參與兩三屆地區議會，便是8至12年的光陰過去。曾有本地政黨大前輩，與該黨後輩說道：「勿因埋首工作而錯過姻緣。」現在那些漲紅了臉的指責聲音，難道是想莊議員待他日更上一層樓之後，才開始謀籌終身大事，方叫有從政誠意？

別用聖人標準綁架性情中人

說到底，區議員薪津也就三萬多元，直至立法會也是十萬多元；一名D1首長級公務員，就已經有16萬多元，且不用「四年一檢」，實可說投身選票政治，本身已是誠意拉滿，從群眾中來群眾中去的體現，但卻確實有欠生活和職業保障。又有誰能保證自己未來能成為何等人物？職業尚可「逢場作戲」，東家不打打西家，但婚姻大事豈可胡來！

縱有千萬不是，好了，人是政黨捧出來的，公職是政府委任的，從政是否有誠意，議員是否有能力，政黨和政府都比我們清楚。還記得去年今日，莊議員於將軍澳舉辦了「一啡沖天」大灣區咖啡青年節，啟動當日政黨前輩、政府高層雲集，更邀得保安局局長鄧炳強大讚莊議員「棄暗投明」。莊議員亦不忘，在儀式上多謝「金主爸爸」（不是筆者創作的名稱，莊議員的確是這樣稱呼贊助團體，且四個大字印在贊助佈景板上）招商局慈善基金會和大灣區共同家園青年公益基金支持。

莊議員年紀輕輕，就具備如此籌辦活動、號召和募金能力，放諸任何圈子，定能大展拳腳，足見當局「揀卒」有方。即使結婚，莊議員也明言初心不變，過往做的事，未來也會繼續做。她的為人，大家還不知道嗎？ KPI、政績、形象擺在面前，能力水平到哪裏，大家還不清楚嗎？為何只是一年光景，大家由津津樂道政壇出了新星，但到今天就完全變了個面孔？

作者筆名乙亥，一名普通香港市民，自以為遠離煩囂看透世事，其實只是「邊緣人」。



