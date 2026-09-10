天宮課堂｜林建岳：港府應借機推動科研教育 大力培養科研人才
「天宮課堂」首場港澳專場太空授課活動昨日（9日）上午舉行，由首位港產航天員黎家盈在內的神舟二十三號乘組擔任太空教師。全國政協常委林建岳認為，這次「天宮課堂」不單是一次面向港澳學生的航天教育課，更體現國家對港澳青年的重視，對香港建設國際創科中心的期待。
林建岳認為，政府應借此契機，全力推動科研教育，大力培養香港科研人才，既為國家航天強國作出貢獻，亦為香港國際創科中心提供重要的人才支撐。
林建岳表示，「天宮課堂」搭建了高規格的溝通橋樑，神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、太空人張志遠及香港首位載荷專家黎家盈，通過天地即時連線，為港澳青少年帶來了一場生動有趣的太空科普課。
他指航天工程是人類最複雜的系統性工程之一，高度集成了物理學、材料科學、生物學、計算機科學、醫學等多個學科。這次「天宮課堂」透過航天員的講解與在軌演示，學生不僅能學到物理知識，更能理解科學知識如何轉化為工程技術，解決實際問題，潛移默化中塑造學生的科學求知精神，播下他們心中的科學種子，是一次極為難得、極具意義的科普盛事，也是一堂生動的愛國主義教育。
他認為學生親身體會到國家航天發展舉世矚目的成就，民族自豪感、愛國情懷將油然而生，推動青年更好貢獻國家。
林建岳表示，這次特別為港澳學生組織的專場，更充分體現了國家對港澳青年的深切關懷和期望。他指過去香港在國家航天事業中更多扮演着「支持者」的角色，隨着黎家盈進駐天宮太空站，香港正式實現了太空探索的歷史性突破，說明香港人完全有能力在國家級的重大科技項目中擔當大任。
他又認為隨着國家航天事業的進一步開放，未來必定會有更多的港澳科研人員、工程師和載荷專家有機會參與到國家航天任務中，認為在國家科技自立自強的偉大征程中，香港和澳門絕對不會缺席。
他期望這場「天地對話」成為港澳青年投身創科的火種，廣大青年學子努力學習、裝備自己，以實際行動貢獻香港與國家高質量發展。