天宮課堂｜林建岳：港府應借機推動科研教育　大力培養科研人才

「天宮課堂」首場港澳專場太空授課活動昨日（9日）上午舉行，由首位港產航天員黎家盈在內的神舟二十三號乘組擔任太空教師。全國政協常委林建岳認為，這次「天宮課堂」不單是一次面向港澳學生的航天教育課，更體現國家對港澳青年的重視，對香港建設國際創科中心的期待。



林建岳認為，政府應借此契機，全力推動科研教育，大力培養香港科研人才，既為國家航天強國作出貢獻，亦為香港國際創科中心提供重要的人才支撐。



9月9日，黎家盈在太空艙內的床邊貼了家庭照。（香港01直播截圖）

9月9日，黎家盈展示太空中的物理現象，包括擰一塊濕毛巾時，水不但沒有流下，反而依附毛巾表面。（香港01直播截圖）

林建岳表示，「天宮課堂」搭建了高規格的溝通橋樑，神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、太空人張志遠及香港首位載荷專家黎家盈，通過天地即時連線，為港澳青少年帶來了一場生動有趣的太空科普課。

林建岳。（資料圖片／林靄怡攝）

他指航天工程是人類最複雜的系統性工程之一，高度集成了物理學、材料科學、生物學、計算機科學、醫學等多個學科。這次「天宮課堂」透過航天員的講解與在軌演示，學生不僅能學到物理知識，更能理解科學知識如何轉化為工程技術，解決實際問題，潛移默化中塑造學生的科學求知精神，播下他們心中的科學種子，是一次極為難得、極具意義的科普盛事，也是一堂生動的愛國主義教育。

他認為學生親身體會到國家航天發展舉世矚目的成就，民族自豪感、愛國情懷將油然而生，推動青年更好貢獻國家。

9月9日，神舟二十三號指令長朱楊柱展示太空中的物理現象，包括用水打乒乓球。（香港01直播截圖）

黎家盈（中）聯同神舟二十三號乘組指令長朱楊柱（左）及航天員張志遠（右）9月9日與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動。(政府新聞處直播)

林建岳表示，這次特別為港澳學生組織的專場，更充分體現了國家對港澳青年的深切關懷和期望。他指過去香港在國家航天事業中更多扮演着「支持者」的角色，隨着黎家盈進駐天宮太空站，香港正式實現了太空探索的歷史性突破，說明香港人完全有能力在國家級的重大科技項目中擔當大任。

他又認為隨着國家航天事業的進一步開放，未來必定會有更多的港澳科研人員、工程師和載荷專家有機會參與到國家航天任務中，認為在國家科技自立自強的偉大征程中，香港和澳門絕對不會缺席。

他期望這場「天地對話」成為港澳青年投身創科的火種，廣大青年學子努力學習、裝備自己，以實際行動貢獻香港與國家高質量發展。

由中國載人航天工程辦公室、香港和澳門特區政府合辦的「天宮課堂．港澳專場」太空授課活動，今早（9日）在首位港產太空人黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學舉行。(政府新聞處直播)

9月9日，荃灣公立何傳耀紀念中學門外，貼滿天宮課堂的海報。（夏家朗攝）