宏福火行政問責支援組本月埋班　協助調查寫報告交特首｜政圈風聲

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，本月底將向行政長官李家超提交報告，釐清事實及責任。《香港01》上月獨家報道，保安局前副秘書長莫君虞、體育專員蔡健斌兩名資深政務官，已被部署專責為行政問責做前期工夫。據了解，委員會最快本月中下旬向特首交報告，可能是十月第三、四星期。



《香港01》綜合官場最新消息，莫蔡兩人將成為公務員敘用委員會轄下調查小組的「支援人員」，這一組人將協助調查及寫報告交特首或司局長跟進，除了有首長級政務官，亦有非公務員條款聘用的政府僱員組成，直至完成調查解散。若獨立委員會的調查結果指名某人要負責，便可直接進入紀律程序。宏福火行政問責支援組本月「齊腳」，離開保安局的莫君虞已「落水」，消息指蔡健斌明日（5日）調到新崗位。如《香港01》上月報道由文體旅局首席助理秘書長莊敏婷接任體育專員。



宏福苑（鄧倩螢攝）

宏福苑點名四個部門 工作缺失且涉推卸責任

造成168人死亡的大埔宏福苑五級火災， 經過歷時五個月、合共30場的獨立委員會聽證會調查，大致點出工作有缺失，且涉互相推卸責任的部門，包括房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署。其中，勞工處多次收到吸煙投訴，有宏業職員陪同下巡查16次未發現工人吸煙，勞工處及消防處均稱不屬其職權範圍。

綜合宏福苑獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

房屋局ICU曾到場監察棚網阻燃測試，並提前一日通知顧問公司巡查，但承建商燃燒棚網10秒後有人吹熄撲滅，仍批准過關；消防處多次批准消防系栓及喉轆系統延長停用致系統停用數月；屋宇署更改內部指引要隨機抽查工地但無通知ICU，致ICU未有實地巡查後樓梯被改動的窗口。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

失職官員料納入部門首長責任制新紀律程序

根據部門首長責任制，當部門出現嚴重問題，涉及廣泛或重複性的系統問題，或有迹象顯示問題可能涉及部門首長的角色時，會由公務員敍用委員會領導的調查小組展開第二級調查。據了解，宏福苑火災涉嫌失職的官員將納入新的紀律程序。

今年六月，公務員事務局局長楊何蓓茵被議員問到，若宏福苑火災獨立委員會發覺有公務員需要負責，當局會直接進入紀律程序，還是要走一次公務員敍用委員會的調查機制。她當時回應說，視乎獨立委員會報告結果是否已去到個人階段，因紀律機制是針對個人，先要看部門內誰有責任，再者責任去到哪裏。

2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同樣收集香港五年規劃意見。會後見記者。（鄧倩螢攝）

宏福火行政問責支援組本月埋班 協助調查寫報告交特首

根據《調查規例》，第二級調查下公務員敍用委員會將組成調查小組，授權一組「支援人員」協助調查和編製報告。調查報告會提交予啟動第二級調查的行政長官或司局長以考慮跟進行動。「支援人員」由政府僱員組成，可以包括公務員以及按非公務員聘用條款聘用的政府僱員提供支援。

《香港01》上月獨家報道，保安局前副秘書長莫君虞、體育專員蔡健斌兩名資深政務官，已被部署專責為行政問責做前期工夫。綜合官場消息，兩人將成為公務員敘用委員會轄下調查小組的一組「支援人員」。

官場預料兩人將協助調查及寫報告，識別受查人及其責任，交特首或司局長考慮跟進行動，最終問責決定權交上級決定。若獨立委員會的調查結果指名某人要負責，便可直接進入紀律程序。有政府中人表示第二級調查完結後會交代結果，包括公務員犯錯的地方，以及要負責的人員。

莫君虞已「落水」 蔡健斌最快本周履新

宏福火行政問責「支援人員」本月「齊腳」，離開保安局的莫君虞已「落水」，蔡健斌最快明日（5日）調到新崗位。除了有首長級政務官，亦有非公務員條款聘用的政府僱員組成，直至完成調查解散。

FIFA東盟盃，香港隊昨日在啟德主場館以2：0擊敗柬埔寨。羅淑佩與蔡健斌擊掌。（羅淑佩FB）

調查最重要公道。有行會成員表示獨立委員會已將導致火災成因的證據，以及部門責任公開，本身已不是「自己人查自己人」，若派資深政務官「再查多啲」，加大尋找不足，以及識別在行政執行上表現不符要求及令人不滿意的公務員，相信不可能會出現所謂偏私的情況，是值得肯定的做法。

特首李家超八月回應會否同時展開行政和政治問責時，表明將「系統改革、法律改革、追究責任」。有資深政界中人認為李家超上任後，著力改革公務員體制，讚他較歷任特首更「敢做、敢郁」。當行政問責已部署，政治問責成為下一個關注點。近月，政圈對於可能出現的問責方案議論紛紛，由司長級一力承擔，至局長級共同分擔都有談及，相信又是另一個考驗。