太子集團陳志調查｜藉香港洗黑錢九年　先購十億豪宅再控上市公司

經營電訊詐騙園區的柬埔寨太子集團陳志，遭英美制裁及起訴。《香港01》獨家調查發現，原來陳志擁有尖沙咀金巴利道68號一整幢價值約30億港元的甲級商廈，以及山頂Mount Nicholson價值13億元的別墅。

記者進一步追查陳志利用香港洗黑錢的時間線，最早可以推算到2016年，並多次以山頂別墅抵押借款，但每次都在幾個月後全額歸還，做法極不尋常。陳志之後更控制兩間上市公司，帶同另一位被英國制裁的親信空降擔任執行董事，表明拓展柬埔寨業務，及發展與公司原本工程業務風馬牛不相及的奢侈品生意。



山頂Mount Nicholson樓王一號屋，2016年以10.8億元成交，轟動一時，但代表買家簽名的業主，是東涌公屋住戶，幕後買家身份一直未知，直至2025年美國制裁柬埔寨太子集團陳志，才揭發陳志就是幕後買家。圖為2019年拍攝，當時外牆正裝修。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2016年天價成交 公屋戶簽名

由會德豐興建的香港山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson別墅，第一期樓王一號大屋，2016年12月以10.8億元一手售出，刷新亞洲最貴屋苑式（非獨立地段）洋房紀錄，買家要支付的稅款高達3.24億元。

購入的是一間英屬處女島（BVI）公司「巨勝控股有限公司」（Giant Victory Holdings Limited），而負責簽買賣文件的，是一位住在東涌公屋的中年男子周幼強。

《香港01》2017年報道Mount Nicholson樓王，由公屋住戶周幼強簽名購買。（香港01製圖）

制裁文件終揭買家 多次抵押後即還錢極不尋常

《香港01》記者當年曾追訪周幼強，但對方拒絕透露幕後買家是誰。相隔八年後，這間BVI公司「巨勝」（Giant Victory）出現在美國制裁文件中，指這間公司是經營詐騙園區的柬埔寨太子集團陳志控制。

山頂Mount Nicholson是頂級豪宅，有多間獨立屋及兩幢分層住宅。作價最高的樓王一號屋位於圖中左下角，圖為2019年拍攝，當時外牆正裝修。（資料圖片 / 余俊亮攝）

Mount Nicholson一號屋的買賣，於2016年12月簽署臨時合約，2017年3月正式成交，同月先扺押大屋予一財務公司，借取6億港元，不足兩個月就還清，之後2018年7月又抵押予另一財務公司，但借款金額未有披露，但不足五個月又還款贖樓，這情況於市場並不常見，現時大屋未有按揭，估值13億元。

陳志在香港開設的公司，以尖沙咀金巴利道68號作註冊地址，他亦是全幢商廈的幕後買家。（陳萃屏攝）

2018年購尖沙咀全幢商廈

山頂豪宅買家最終現身，這意味着陳志利用香港洗黑錢的時間線，最早可以推算到2016年。至於陳志第二筆更大的投資，就是2018年從恒基手中，購入尖沙咀金巴利道68號，一整幢甲級商廈，目前估值30億元。

陳志在柬埔寨經營「太子集團」，被指從事電訊詐騙、網上賭博、人口販賣。（太子集團網站圖片）

翻查香港公司註冊處紀錄，2018年起陳志開始在香港註冊多間公司，並親自擔任董事，部份公司至今仍不知道用途，亦不在美國制裁名單之中。

陳志來香港不單是「買磚頭」，更大舉購入兩間上市公司的股份，成為超過50%的絕對控股股東。

2017年10月12日工程公司「致浩達」（1707）上市，2018年12月原有股東就火速賣盤股份減到零，接手的是陳志。圖為上市祝捷晚宴。（資料圖片）

工程公司上市一年火速賣盤 陳志即控股

2017年10月上市的工程公司「致浩達」（1707），原本的由邱建榮創辦並擔任控股股東、董事會主席。2018年12月，上市剛剛一年多就火速賣盤，原有股東持有的股份減到零，接手股份的正是陳志，一躍成為超過一半股權的絕對控股股東，至今已增持至54.79%。

陳志在2018年12月擔任「致浩達」的執行董事。當時港交所公告的介紹稱，他在柬埔寨及新加坡，有物業開發、互聯網行業的豐富經驗。

進軍柬埔寨房地產、奢侈品銷售

致浩達變天後，原本的管理層相繼淡出，公司除了維持原本香港的工程業務外，2019年開始拓展間柬埔寨房地產業務，2023年更進軍與本業風馬牛不相及的奢侈品銷售。負責奢侈品銷售的子公司「路華洛斯環球有限公司」，陳志曾擔任董事，直至今年中才辭任。

陳志2018年入主「致浩達」（1707）後，就帶同柬埔寨太子集團的邱東，一同擔任執行董事。圖為2019年致浩達年報，列出二人履歷。（致浩達年報）

親信邱東入主 同遭英國制裁

陳志入主「致浩達」時帶了與他同為1987年出生的邱東做執行董事，港交所公告指，2019年1月只有31歲的邱東，是柬埔寨太子地產集團負責建築及裝飾工程子公司的執行總裁，擁有中美洲島國「聖基茨和尼維斯」的護照，報住柬埔寨首都金邊。2024年8月邱東改名為「QIU Weiren」，公開資料找不到中文名。

邱東和陳志分別於2025年4月及7月辭去執董職位，理由均為因需投入更多時間專注於個人及其他業務。到10月14日，陳志遭英美制裁，而邱東則只出現在英國制裁名單中，涉及太子集團詐騙園區的人口販賣、殘忍虐待、強迫勞役有關。

陳志柬埔寨太子集團旗下的太子銀行，近年不斷擴張。（太子銀行網站圖片）

致浩達認為陳志管理物業 存款於太子銀行

《香港01》揭發陳志擁有尖沙咀金巴利道68號全幢後，「致浩達」承認與陳志之間有業務往來，包括致浩達為陳志旗下千利有限公司所持物業提供物業管理相關服務，以及披露直至6月底存款於陳志擁有大多數股權的太子銀行。

工程公司「坤集團」（0924）於2019年7月上市，2023年原股東就將所有股份出售，由陳志接手。圖為2019年7月5日上市儀式。（資料圖片）

再控原股東賣盤上市公司

陳志的足迹不只香港，英美制裁名單有多間新加坡公司，他更染指一間在香港上市的新加坡工程公司「坤集團」（0924）。

該公司2019年7月上市，2023年1月原大股東出售所有股份，全部由陳志購入，擁有55%的絕對控股股權，但並無出任執行董事。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，主腦陳志、管理財富的周芸等人亦被制裁。（美國財政部文件）

香港公司涉地下錢莊 汕頭人任董事

在美國的制裁清單中，還有一間香港註冊的「興承有限公司」（Hing Seng Limited）。公司唯一股東兼董事孫偉強，以汕頭市身份證登記，表面上與陳志並無關聯。但美國指控，該公司被陳志使用做非法地下錢莊，資助太子集團的加密貨幣挖礦業務，並用於支付太子集團高層配偶的款項，購買勞力士手錶和畢卡索名畫等。

孫偉強並無持有其他香港公司。

太子集團陳志調查｜藉香港洗黑錢九年 先購十億豪宅再控上市公司

除了上述公司，陳志還透過香港、西班牙、開曼群島、英屬處女島（BVI）的不同公司，層層的複雜股權，控制全球最大的古巴雪茄生意，瑞典警方上月的文件披露細節。《香港01》查冊發現，以往牽涉交易的公司，有綽號「洗米華」的昔日澳門賭業大亨周焯華的關聯人士，而目前持股的公司，則為陳志持有尖沙咀金巴利道68號商廈的公司的董事。【詳見「01偵查」後續報道】

