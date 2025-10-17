太子集團陳志調查｜關聯公司擁市值30億尖沙咀商廈　經營證券保險

柬埔寨經營電訊詐騙園區的太子集團創辦人陳志遭美國起訴和制裁，美國詳細列出多個與他相關的公司和個人，遍佈中國大陸、香港、台灣、新加坡、柬埔寨及多個其他地區。《香港01》系列報道，將揭開陳志的發迹史，以及如何染指不同地區的生意。

首篇深入調查，將揭開他的香港關係網，發現關聯公司坐擁尖沙咀一整幢估值30億元的甲級商廈。美國指控協助陳志管理財富的湖北人周芸，持有香港身份證，經營保險、信託、投資等公司。記者到達尖沙咀的商廈，保安即如臨大敵，表明業主已指示拒絕任何採訪。



陳志在柬埔寨經營「太子集團」，從事電訊詐騙、網上賭博、人口販賣。（資料圖片）

直接註冊七間公司 柬埔寨護照登記

1987年在中國福建省出生的陳志，目前擁有柬埔寨、瓦努亞圖護照。他在柬埔寨經營「太子集團」，從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣，10月8日遭美國司法部起訴，10月14日美國財政部亦制裁「太子集團跨國犯罪組織」下的多名人士和相關公司。

2020年7月20日，陳志被授予柬埔寨「公爵」稱號，與時任柬埔寨總理洪森合照。（太子集團圖片）

陳志以柬埔寨護照登記，姓名「CHEN Zhi」，在香港直接開設多間公司（詳見列表），包括「太子集團控股有限公司」（Prince Group Holdings Limited），他是唯一董事，股東是太子系英屬處女島（BVI）註冊公司。這間公司亦是美國財政部制裁名單之中。

金巴利道68號作大本營

美國10月8日起訴陳志，制裁令在當地時間10月14日發出，上述公司的秘書公司隨即在16日辭職，是規避受制裁牽連的普遍作法。

上述公司的註冊是尖沙咀金巴利道68號，沒有樓層列出具體樓層。《香港01》調查發現，原來這正式陳志在香港的旗艦物業兼大本營。

陳志在香港開設的公司，以尖沙咀金巴利道68號作註冊地址。（陳萃屏攝）

恒基收購舊樓重建 幕後買家首次曝光

「金巴利道68號」是大廈名，涵蓋68至72C多個門牌號，本身是舊樓，恒基早已逐步收歸業權，到2015年透過強制拍賣收購重建，計劃建設成商業項目。到2018年項目興建中途，地盤賣給一個內地的投資者，由於用轉讓公司名義出售，無法查閱實際價錢，當時地產新聞報道作價25億元。

2019年「金巴利道68號」大廈建成，土地註冊處資料顯示，至今並無拆散業權出售，業主是「千利有限公司」（Cheer Capital Limited），亦無承造按揭。過去一直不知道恒基轉售後，商廈背後買家的真正身份，隨着《香港01》深入調查，幕後買家終於曝光。

「千利」亦是美國財政部制裁的公司之一，指與陳志相關。「千利」的唯一董事是盛浩然（SHENG Haoran），股東是BVI公司「富林投資有限公司」（Fulam Investment Limited）。這間BVI離岸公司，就是美國財政部指，陳志的太子集團跨國犯罪組織旗下，在柬埔寨金邊經營。

盛浩然（SHENG Haoran）持有香港身份證，在香港開設多間公司，他本人及旗下公司並無在美國制裁名單及美國起訴書中。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，主腦陳志、管理財富的周芸等人亦被制裁。（美國財政部文件）

陳志財富管理人周芸 香港經營保險信託投資

陳志眾多在香港成立的公司，大多只由他一人做董事，只有一間「尊駒（香港）」，有另一人周芸（ZHOU Yun）擔任董事。周芸持有香港身份證和香港特區護照，又名Sandy Zhou，1982年10月在湖北省出生，她亦在美國制裁名單之中，美國財政部指控她是陳志的「財務助理及財富經理」（financial assistant and wealth manager）。

周芸的多間名為「美迪」（Mighty Divine）香港公司亦被列入制裁名單，包括「美迪信託」、「美迪保險經紀」，註冊地址在「金巴利道68號」8樓的不同單位。

陳志在香港開設的公司，以尖沙咀金巴利道68號作註冊地址，並透過關聯離岸公司擁有全幢業權，關聯公司亦在該商廈開設「美迪」（Mighty Divine）公司，經營信託、保險、證券生意。記者到訪該大廈，有保安攔截。（香港01記者攝）

金巴利道68號保安如臨大敵

《香港01》記者到訪「金巴利道68號」，希望到1樓及8樓，找尋陳志的相關公司。不過記者一進入大堂已被三名保安包圍，他們表明業主已指示，拒絕接受任何採訪，說有訪客均要預約，否則不能進入大廈範圍。

被指協助陳志管理資產的周芸，在香港多間名為「美迪」（Mighty Divine）的公司，同樣被列入美國制裁名單。公司網站列出經營證券等生意。（Mighty Divine網站）

