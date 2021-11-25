專訪︱田北辰的「額外任務」：不止要贏　冀高票證理性路線受歡迎

本年立法會選舉地區直選共有10個選區、20個席位，其中實政圓桌田北辰已參選新界西北尋求連任。他接受《香港01》專訪時提到，會繼續堅持理性問政監察政府的路線，推動青年多元就業、鐵路基建、交通收費、稅制改革等實在的民生政策。

過去常被外界稱為「建制壞孩子」的田北辰，認為未來在新政治局面下，理性問政才應該是主流，所以今次選舉他不止希望贏，還希望得票多於所有候選人的平均數，以示這個路線得到市民認同。

立法會新界西北選區參選人專訪三之三



被對手指「騎牆」：如果那是道理又有何不可？

田北辰首先表明，「建制壞孩子」這名號不是其自己所起，也沒有承認過，是有些不喜歡其政治作風的人士的稱呼，不過他認為既然已選擇「不盲撐不盲反，理性問政」的政治路線，就一定會繼續是其是非其非，跟政府講道理：「難道愛國陣營就真要『清一色』，容不下不同看法嗎？」田的競選對手黃俊瑯早前受訪時曾批評其立場不堅定，有「騎牆」之嫌，田北辰回應指：「如果那道牆是道理所在，那又有甚麼問題呢？」

他亦希望多為一些沒有權勢和發聲能力的人發聲，如劏房戶、兒童等。「劏房租管我含淚投棄權票，因為如果不設起始租金，根本形同虛設，我有給具體的反建議，說應該用差估署的估價為標準，劃一規管整個單位的利潤，但政府都不聽，那我就不能支持了。」

不止希望贏 冀得票「高於平均」以示路線受歡迎

田北辰認為在新選舉制度下，像他那樣的政治路線大有可為：「很多人都覺得我的角色是『恰到力度』呢。」他預言在新選舉制度下，議會沒了政治對立、標籤、抹黑，可真正做實事，為政府提出解決方案，像他那樣的議員才應該是主流，如果當選，也不怕日後成為議會內的「稀有物種」：「將來的90人，會有愈來愈多人走（理性問政）這條路，其他不會有市場，即使是你們所稱的『國家隊』，都要經過這個考核，要做實事、提實在的意見。」

因此田北辰向記者表示，今次選舉自身目標除了當選，還有一個「額外任務」，那就是希望高票當選：「我最希望的，是我的得票愈多愈好，起碼高過直選候選人的平均。我或多或少背負起這個任務吧，在立法會『省起招牌』，只要得票足夠可觀，論述我的路線時就不會是憑空想像，證實我的光譜是站得穩、得到市民支持的。」

田北辰在一眾建制派議員中，作風較為不同，不時與政府唱反調。（資料圖片）

青年上流重要性不下房屋

田北辰指出，在新議會中有眾多民生政策希望推動，例如交通收費、稅制改革：「港鐵可加可減機制一早應該改，交通票價調整統一經行政會議審批，加幅以年度通脹的一半封頂。如果當年因油價或其他因素有困難，必須再經過行政會議，由政府補貼。那補貼錢從何來呢？用政府從港鐵手上收到的股息。稅制又怎樣呢？現時政府佔很大一部份收入來自打工仔薪俸稅，可是香港人財富來源很多時是來自資產增值和轉售，是否也應該研究改一改，向在資產轉售過程中獲利的人徵稅，令稅制更加公平呢？」

此外，他認為青年向上流動和就業問題，嚴重程度不下於房屋土地：「我過去三年都向中央反映，香港的深層次問題除房屋、貧富懸殊，青年人就業都很重要。老實說，十個青年最多只得兩、三個擅長讀書，可在傳統考試制度突圍做專業人士，那興趣和專長在其他方面的又怎樣呢？很多時他們想做的工作養不起自己，養得起自己的又不喜歡。」田北辰指，政府多年前先後提到中藥港、數碼港、六大優勢產業等，到如今實際進展不多，認為政府有責任主動為不同受青年歡迎的行業提供政策引導，增加市場誘因甚至開拓大灣區市場，認為香港具才能的青年人從來不缺，很多人對於文化藝術、汽車、髮型設計等不同範疇有興趣，問題只在於怎麼助他們找到合適的優質就業機會。

▼立法會新界西北選區參選人▼



續跟進鐵路 着重具體時間表

作為直選議員、曾任九鐵主席，田北辰特別着重鐵路交通基建，表明未來會持續跟進，這亦是未來建設北部都會區、明日大嶼等新發展區的先決條件之一。「第五條跨海鐵路，政府終於肯做，我現在爭取的是多建幾個站。政府說最快2036年建好，可能要再遲一、兩年，但（明日大嶼）人工島就希望2033年可開始搬進去，如果人已搬了進去而又沒有鐵路，那還搞甚麼？那起碼先建橋、建路吧？一日橋沒建好，一日都不應該搬任何人進去。」

他慨嘆，以往政府總是怕基建被罵「大白象」，在未有具體需求之前不敢大刀闊斧拍板建鐵路，從未真正做到基建先行，未來必須改善：「這正是盲點所在，如果一條鐵路建成，第一日通車時載客率已經有八成，那肯定是建遲了十年，剛開始時兩、三成才是正常合理，到後來居民陸續搬進去才慢慢上升。人生很短暫，做什麼事都要一定要講具體的時間表，即使是再好的事，如果遲了十年完成，都會事倍功半。」

田北辰已參選新界西北地區直選，同區對手包括周浩鼎、黃俊瑯。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。