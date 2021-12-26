專訪︱敗於選制非強敵　鍾國斌：應講則講　落選後喜獲跨陣營認可

「你咪當我冇中央支持囉！」



新選制下首場立法會選舉落幕，翌日一早國務院新聞辦發布《白皮書》，指競爭空前的選舉展現了民主新氣象，高官輪流發稿祝賀；「墮馬」的自由黨黨魁鍾國斌選後見記者，以玩笑語氣拋下這一句充滿想像空間的回應。



今年3月，北京主導完善香港選制，鍾國斌所屬的紡織及製衣界，選民數目大削85%，剔除約二千張主要來自工貿署登記的廠商票，鍾國斌在支持者票源萎縮的背景下，最終得票三成二，敗予選舉新丁陳祖恒，形容他為「新選制的炮灰」絕不為過。



事隔幾日，他接受《香港01》專訪繼續談笑風生，指外界如何解讀當天的回應，悉隨尊便：「你當講笑又得，講真又得！」



鍾國斌專訪（上）



市民問候嘆息 鍾國斌感驚喜窩心

失落議席，但沒失落心情，鍾國斌說短短數天，接獲眾多來自左中右陣營的問候、也有市民電郵慰問，「冇落選，唔會知出面原來咁多人支持我、認同我；有人甚至覺到得可惜，『議會冇咗另一種聲音』。」他說萬物終結有時，無不開心、亦無不甘心，反而對此感到驚喜及窩心。

「我好快放低咗，反而是好多朋友，甚至不認識的市民，覺得結果不應如此，這是很窩心的一件事。」由市民的認同及嘆息，總結9年幾的議會生涯，鍾國斌說若非落選，很難有這種體會。

鍾國斌接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

當然係畀人造低，唔係自己唔玩！ 談選舉落敗 鍾國斌

若非選舉改制 根本無得輸！

不過，「輸」，不在能力優劣。鍾國斌強調是「百分百輸在遊戲規則，並非對手強勁。如果制度無變，我大部份支持者照舊有票投，根本無得輸，係無得輸！」但輸贏起落只是人生段落，他說接受無法改變的現實好重要：「遊戲規則改變，就要跟住玩，如果規則令你由優勢轉變成劣勢，現實係咁，就只有接受。」

接受不等同放棄，鍾國斌指今次選舉改制，來得很急、來得快，而且很複雜，「第一次真係唔知點玩，當政府拿出（選舉）方案，一條草案要改幾十條舊有法例。新遊戲規則，真係蘇州過後先知原來咁㗎！」他說要了解遊戲規則、玩得聰明，既然在工貿署登記不再符合選民資格，廠商可以加入指明商會，下一屆選舉，二千票就會「變返晒出嚟」。

屆時，會嘗試收復失地？鍾國斌說仍然言之尚早，現時選舉剛剛落幕，「下一屆選舉係幾年後，老實講，香港呢一、兩年發生的轉變，大到預計不到，唔會諗得咁長遠。」

記者：會不會嘗試改變遊戲規則？ 鍾國斌：不會，改變唔到！要得到原始設計者認同先得，而最原始設計者喺嗰度（鍾以手指指向天）。如果佢哋覺得設計係統一劃咗一條線，點解要為你一人而改變，設計不為某人，是統一的設計，所以基本上係沒可能做到。 談選舉改制 鍾國斌

深感作為議員 須講應該講嘅說話

由2012年起出任紡織及製衣界功能組別議員，鍾國斌說，9年間為業界爭取了不少資源，形容為「足夠交代」。對於從政，他更有另一重體會：「後尾做下做下，發覺雖然是紡織界選我出來，但作為議員，都要為整體社會做事，喺同業界毫無關係嘅議題，講應該講嘅說話。」

過去兩年幾，鍾國斌先後提出政府要暫緩逃犯修例、成立獨立調查委員會，反映對《港區國安法》的憂慮，以至要求交代內地開出的通關條件，令外界覺得是建制陣營內另類的開明聲音。鍾國斌說，今次鎩羽而歸，收到不同界別人士的問候，都令自己在覺得在行業以外，獲得社會的認同及關注，「只講業界嘅嘢太狹窄，你哋（傳媒）搵得我講唔同議題，都係相信我畀到答案你哋。」

鍾國斌接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

出年都唔知變成點 朋友戲言離任焉知非福

政治取態得到市民共鳴，未來會否循直選重出江湖，鍾國斌沒有多想或斷言不會，指新選制下直選僅餘20席，「比起以前，計埋超區已經少咗一半，冇樁腳冇地區支持，係好難做得到。」政局多變，他稱誰人接任特首未知、香港成為中美磨心前景未明，「出年都唔知會變成點」，朋友都戲言此際離任是「焉知非福」。

因開明言論被視為建制「壞孩子」，鍾國斌如此描述與中聯辦的關係：「有緊密嘅接觸、溝通聯絡，選後亦有問候。」至於有否將自己對局勢看法，直接向中央反映，他說：「中聯辦不會理芝麻綠豆嘅事，不會睇到那麼細節，但大家都知佢哋關心香港，相信佢哋係透過不同渠道，了解而家實際情況係點。」

我嘅看法透過媒體、立法會發表了，有甚麼人接收，誰有甚麼想法，當然我完全不會知道。 談與中聯辦溝通 鍾國斌

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願意在不同平台服務香港

對於立法會的工作，鍾國斌沒有不捨。過去9年，他說七成時間都耗在議會上，未來重心會放回在公司，「早幾年有拉布問題，日日都要踎喺度；泛民離開咗，好多嘢要追落後。掉返轉頭，依家要返公司追落後。」他說除了立法會，還有很多不同平台可以服務香港，會視乎時間及邀請而定。