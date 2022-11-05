首位在任特首獲大紫荊 無上演「自己頒授」 李家超主禮略過程序
撰文：林嘉成
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特首李家超今起（5日）一連三天在禮賓府頒授勳銜，疫情下典禮閉門舉行。獲頒最高榮譽大紫荊勳章的包括自由黨黨魁張宇人、終審法院常任法官李義、科技大學校董會主席廖長城、藝術發展局主席王英偉、全國政協常委林建岳及吳良好，他們逐一上台接受李家超為他們掛上勳章。
這份授勳名單以前任特首林鄭月娥名義發出，但由李家超負責頒授，他本人同時獲頒授大紫荊勳章，是首名在任特首獲頒大紫荊，外界一直關注由誰人向他頒授。今日典禮所見，未出現李家超接受勳章的場面，他由頭到尾都是頒授者角色，身上亦未有掛上任何勳章。
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名單回歸以來最長 多名前任及現任官員獲勳
這份授勳共有880幾人，是特區成立以來獲勳人數最多一次，逾半是嘉許抗疫人士。獲頒大紫荊勳章的李家超早前回應查詢，對獲授勳深感榮幸，感謝前特首林鄭及社會各界人士對自己40多年公共服務的支持。
另外獲授金紫荊星章有25人、包括現任政務司司長陳國基、行會成員湯家驊及陳清霞、財政司副司長黃偉綸、文體旅局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、前運輸及房屋局局長陳帆、前食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局前局長聶德權、前創新及科技局局長薛永恒、前廉政專員白韞六等。
銀紫荊星章28人、銀英勇勳章1人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章13人、銅紫荊星章45人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章48人、榮譽勳章115人、行政長官社區服務獎狀231人、行政長官公共服務獎狀376人。
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