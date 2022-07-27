疫下授勳張竹君無份　陳穎欣讚比專家靠譜：戥佢唔抵︱政壇諸事町

2022年授勳名單出爐，是前特首林鄭月娥任內拍板的最後一份名單。近來備受建制陣營抨擊的中大校長段崇智、中大校董會前主席梁乃鵬沒有在名單上，惹起各方揣測。立法會議員陳穎欣今日（27日）拍片，引述消息指段梁二人是原授勳名單中的「問題人物」，形容他們未獲授勳是「化解了一個尷尬」，更指「分分鐘段祟智都可以從上面嘅位置（校長）畀人拉落嚟」。

至於衞生防護中心傳染病處主任張竹君，自疫情爆發以來，高峰時幾乎每日主持疫情記者會，但連續三年榜上無名，陳穎欣則「戥佢唔抵」，又大讚張竹君比許多專家更「靠譜」，形容她是「遺珠」。



陳穎欣指，張竹君早於2012年獲委任太平紳士，但授勳與太平紳士委任是「兩條唔同嘅隊」，理論上不影響她獲授勳章。反而，授勳就有不成文規定，領取過一次，要隔一段時間才可以再獲勳。

警告段祟智隨時可被拉下馬

陳穎欣又形容，今年授勳改期「事有蹊蹺」，因工作一直進行中，而獲勳人士會在授勳名單公布前獲詢問是否接受。她引消息稱，原授勳名單中有「問題人物」，因此要「煞車」，包括原建議頒發金紫荊星章的段祟智，以及原建議頒發大紫荊勳章的梁乃鵬。

她指段祟智在「黑暴」期間沒嚴厲處理中大校園内「暴亂」，甚至譴責警方，到今日仍「欠警方一個道歉」。至於梁乃鵬在離任前召開校董會會議，「快刀斬亂麻」通過續聘段祟智，製造「米已成炊」的事實，認為兩人遭DQ乃「世事無絕對」。



不過，有報道引述知情人士指，授勳及非官守太平紳士遴選委員會經討論後，並沒推薦段崇智，所以不存在由林鄭「DQ」有關人士之說。