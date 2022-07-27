疫下授勳張竹君無份 陳穎欣讚比專家靠譜：戥佢唔抵︱政壇諸事町
撰文：蕭博禧
出版：更新：
2022年授勳名單出爐，是前特首林鄭月娥任內拍板的最後一份名單。近來備受建制陣營抨擊的中大校長段崇智、中大校董會前主席梁乃鵬沒有在名單上，惹起各方揣測。立法會議員陳穎欣今日（27日）拍片，引述消息指段梁二人是原授勳名單中的「問題人物」，形容他們未獲授勳是「化解了一個尷尬」，更指「分分鐘段祟智都可以從上面嘅位置（校長）畀人拉落嚟」。
至於衞生防護中心傳染病處主任張竹君，自疫情爆發以來，高峰時幾乎每日主持疫情記者會，但連續三年榜上無名，陳穎欣則「戥佢唔抵」，又大讚張竹君比許多專家更「靠譜」，形容她是「遺珠」。
陳穎欣指，張竹君早於2012年獲委任太平紳士，但授勳與太平紳士委任是「兩條唔同嘅隊」，理論上不影響她獲授勳章。反而，授勳就有不成文規定，領取過一次，要隔一段時間才可以再獲勳。
警告段祟智隨時可被拉下馬
陳穎欣又形容，今年授勳改期「事有蹊蹺」，因工作一直進行中，而獲勳人士會在授勳名單公布前獲詢問是否接受。她引消息稱，原授勳名單中有「問題人物」，因此要「煞車」，包括原建議頒發金紫荊星章的段祟智，以及原建議頒發大紫荊勳章的梁乃鵬。
她指段祟智在「黑暴」期間沒嚴厲處理中大校園内「暴亂」，甚至譴責警方，到今日仍「欠警方一個道歉」。至於梁乃鵬在離任前召開校董會會議，「快刀斬亂麻」通過續聘段祟智，製造「米已成炊」的事實，認為兩人遭DQ乃「世事無絕對」。
不過，有報道引述知情人士指，授勳及非官守太平紳士遴選委員會經討論後，並沒推薦段崇智，所以不存在由林鄭「DQ」有關人士之說。
授勳公布前陳爽遭除名 吳秋北：林鄭雖決定好 李家超仍可改動授勳︱娛圈三人受嘉許汪明荃獲頒金紫荊 UNCLE RAY林超賢奪銀銅授勳2022︱香港單車界4人獲嘉許 總教練沈金康得銀紫荊星章李慧詩獲授銀紫荊星章 寄望運動員精神繼續影響社會︱授勳2022授勳2022｜光大前CEO陳爽被中紀委調查 港府臨時DQ銅紫荊星章授勳2022︱去年7.1 SOGO被刺警員獲銀英勇勳章 莊定賢、陶輝獲獎張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊星章 逾三十東奧殘奧得獎者獲授勳授勳2022︱鄭志剛及郭基煇獲頒銀紫荊 稱兩人扶助及關懷弱勢社羣授勳2022︱張家朗、李慧詩、何詩蓓齊獲銀紫荊 汪明荃獲頒金紫荊授勳2022｜在任特首獲勳 李家超自己頒畀自己？學者提一方法解決授勳2022｜嘉許500抗疫人士 孔繁毅劉宇隆獲勳 張竹君繼續無份授勳2022｜林鄭最後授勳 回歸後最多 李家超張宇人7人獲大紫荊