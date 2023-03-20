李家超：積極與中央部委建緊密聯繫　為推進強國建設作貢獻

行政長官李家超為報章撰文再次總結剛結束的北京之行，指會積極與中央部委和機構建立緊密聯繫，與內地不同單位共同解決問題；重申特區會堅定確保「一國兩制」成功實踐，說好香港故事，發揮自身所長、服務國家所需，以香港的長期繁榮穩定，為推進強國建設作出貢獻。



李家超總結訪京行程，稱會與中央部委建立更緊密聯繫（李家超Facebook圖片）

李家超為《文匯報》撰文總結其北京之行時，分享了三點感受，指過去兩周首次以行政長官身份列席全國人大開幕會及閉幕會，首先是體現中央對香港的重視、關心和支持，指無論《政府工作報告》、國家主席習近平在全國人大閉幕會上的重要講話，均讓他感到非常鼓舞和振奮，香港作為國家不可分離的部分，是共同推進中華民族偉大復興歷史進程的見證者、參與者、貢獻者，必須把握機遇謀發展，尤其要大力發展經濟、改善民生，切實排解民生憂難。

第二，是香港在國家發展大局中承擔起更大責任和使命。他表明會圍繞國家「十四五」規劃下香港「八大中心」的定位，利用好香港特有的優勢，發揮好中國式現代化的機遇和作用，更積極融入國家發展大局。

第三，說好香港故事，堅定發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢。

▼3月13日 列席第十四屆全國人民代表大會▼



+ 2

他又指人大會議結束後，他率領8名問責局長分別拜訪中央11個部委機構，開展了特區政府與中央部委和機構之間有效溝通和合作的新篇章，亦開啟了更有效溝通和更緊密合作的康莊大道，今後特區政府各司局長及政府官員，會積極與中央部委和機構建立緊密聯繫，與內地不同單位共同解決問題。

▼3月15日 與國家科技部簽署《加快建設香港國際創新科技中心的安排》▼



+ 2

李家超強調，訪京期間與國家科技部簽署了《加快建設香港國際創新科技中心的安排》，進一步推動香港建設國際創新科技中心的重要一步，標誌着內地與香港科技合作打開新篇章。

最後，他指香港正處於由治及興的關鍵期，與國家血脈相連，在中央領導和支持下，香港特區會堅定確保「一國兩制」成功實踐，說好香港故事，發揮自身所長、服務國家所需，以香港的長期繁榮穩定，為推進強國建設作出貢獻，為實現中華民族偉大復興作出貢獻。