陳國基為穆迪「大動肝火」　葉劉大唱反調　拆解口徑不統一之謎

國際信用評級機構穆迪下調香港的評級展望至負面，與內地的評級展望看齊，招來政務司司長陳國基批為「抹黑」香港，但行政會議召集人葉劉淑儀唱反調認為不是「抹黑」。陳國基作為政府第二把手，葉劉淑儀作為猶如特首「內閣」的行會召集人，他們對外發言的口徑理應統一，而本地財資市場也未見有強烈反彈，究竟為何態度會如此南轅北轍呢？



穆迪預測2020年中國將在低水平基礎之上小幅上升。（VCG）

要理解箇中緣由，或者必須首先了解，目前國際上公認的三大公信度最高的評級機構分別為：標準普爾、惠譽國際與穆迪。金融業中，信用評級機構是市場中重要的服務性中介機構，其工作是評估風險，從而決定債券發行人是否能向投資人償付所承諾的本金和利息。

穆迪先後下調中美評級展望

而穆迪於今年9月下調中國明年經濟增長預測後，12月5日再把中國主權信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，為逾7年以來首次，評級則維持「A1」。之後，穆迪再確認中國香港的評級為「Aa3」，但評級展望，由「穩定」下調至「負面」，與中國的評級展望一致。

而穆迪下調對部分經濟體前景展望，並不獨限於中國、香港。11月初，穆迪亦宣布，由於美國利率持續上升，及國會政治兩極化加劇，決定把美國的主權信貸評級展望由「穩定」下調至「負面」。

金融業界早料香港評級展望同步下調

《香港01》接觸了多名本地金融界業人士，他們指出隨著兩地融合，穆迪日前把中國的評級展望下調至「負面」後，已可預期香港的評級展望也會「同步」下調。有熟悉財金事務人士更指，穆迪近年對香港評級的立場是，中國作為主權國，當中國的評級展望下調，香港評級也會相應下調，並傾向不會讓雙方評級存在過大差距。

FSMOne(香港)環球債券部高級分析員施家頌表示，三大評級機構視香港政府為獨立個體作評級，但在評級時會更加考慮內地經濟發展，與某程度上香港經濟發展較依靠內地有關。但他同時指出，內地經濟前景並非單一重大考慮因素，由於外資視香港進入內地的橋樑，內地企業亦視香港為與外連繫的渠道之一，若內地經濟有壓力，對香港信貸評級有一定影響。不過亦要視乎香港政府負債水平，一方面香港負債水平較低，同時政府財政儲備水平亦較充足，加上政府無意改變聯繫匯率制度，所以香港信評級應可以穩定。他亦指出債市對此消息反應不大。

陳國基斥：抹黑 葉劉：穆迪評估專業

不過，政務司司長陳國基昨日（7日）對穆迪今次在「預期之內」舉動，反應激烈。他表明：「穆迪這些外國評級，我認為一直都是抹黑香港。你說你的理據是內地的經濟有問題就降級，為何也把香港降級呢？這個是沒甚麼道理，所以我認為大家要看清楚，香港在外地有很多以美國為首，美西方一直找機會抹黑香港、抹黑內地。內地經濟跟很多國家都有影響，其實她的貿易不只是跟香港，跟全世界都有，你是不是把全世界都降級？這不合乎道理。」

主管金融政策的財政司司長陳茂波同日出席沙特未來投資倡議研究所(FII)峰會期間，接受美國傳媒訪問時，態度則相對溫和，只指穆迪不公道。

行會召集人葉劉淑儀更直接，直言穆迪評估專業，不認為是「抹黑」香港，特區政府可以多向穆迪負責任解釋香港情況。不過，她同意政府講法，即與內地聯繫是香港優勢，不是下調評級的因素，又認為香港要多邊發展。

標普2019年的報告已指香港的評級會受到中國評級的制約（資料圖片／視覺中國）

標普報告曾明言香港評級會受中國整合所制約

其實，另一家主要評級機構標普於2019年中發表報告提到，香港評級會受到與當時較低評級的中國整合所制約，香港信貸評級高於中國是基於其高度自治的基礎，一旦這基礎受損害，該行或重新檢視香港評級。

因此，本地財金界對穆迪的舉動「處之泰然」，他們對事件的反應與葉劉淑儀接近，認為是必然的事態發展，未來仍存在很大變數，主要視乎中國經濟走向，換言之，中國和香港在未來一段時間有機會「翻盤」。

正如建銀國際證券研究部董事總經理趙文利表示，香港的評級展望下調，是緊隨中國經濟基本面，並非針對香港市場。此前標普、惠譽都曾有過類似舉動，但歷史經驗評級展望遭調低後，往往只有30%概率真的下調評級，如若在未來18個月內，中國經濟基本面有所改善，未必真的會遭下調，只是此次發聲恰在港股敏感脆弱的關鍵時期，才會反應巨大。

李兆波指評級機構有責任按數據說事實，對陳國基的反應感驚訝（資料圖片）

中大學者：內地評級降 融合下的香港首當其衝

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波也認同，穆迪下調對本港的展望評級的。他解釋本港樓、股市和零售皆疲弱，形容恒生指數「肉酸」，因美日台股市皆升，加上政府不斷下調經濟增長預測，作為經濟、金融市場前瞻性的機構，有責任向客戶負責講實況，不能亂說。他強調做經濟和金融，只看事實、看數據。

他又指，內地經濟挑戰大，內地客佔本地股市、樓市和零售很大比重，內地經濟欠佳，香港自然首當其衡。他指，穆迪指正因本港強調要與內地融合，數學上即緊密性相關性高，自然會出然此情況（香港評級展望跟隨內地下降）。

李兆波：不應潑婦駡街式回應

李兆波坦言對陳國基的強硬回應感驚訝，指好的（說法）便接受，不好便應表示會努力面對挑戰及講述對策，不是以「潑婦駡街」的態度去回應：「好肉酸」。

你見過啲頂級金融機構啲首長或主要經濟體，用啲咁嘅方式嚟回應未？無吖嘛其實。 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波

李兆波認為，政府官員是在宣傳香港，司長級無理由如此做公關，認為陳國基應冷靜應對。

中文大學經濟學系副教授莊太量卻認為，不應該兩地評級連在一起，因這關乎政府財政，而政府財政未必同步，信用狀況主要考慮政府是否有能力及意願還債。一般而言釐定的評級涉及多個元素，政治屬原因之一，其他包括經濟﹑貨幣政策，以及政府財政狀況等。可能是在政治上，對方會假設專制政府會較差，民主會較佳，可是這並不科學。