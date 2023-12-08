穆迪降按證公司等多間機構評級展望　因政府評級展望遭調低

穆迪日前將香港政府信用評級展望，由穩定降至負面，其後包括港鐵（0066）等多間公司亦受影響。



穆迪投資服務指出，隨著調整香港政府信用前景展望後，將中國銀行（香港）﹑渣打香港﹑香港按揭證券公司﹑希慎興業（0014） 及旗下融資公司﹑新地（0016）旗下融資公司新鴻基地產（資本市場），以及冠君產業信託（2778）等6家機構投資信用展望，由「穩定」轉為「負面」。

政府指中央政府決心長期堅持「一國兩制」

評級機構穆迪周三（6日）將香港信用評級由「穩定」降至「負面」，長期信用評級確認為「Aa3」級。當晚特區政府回應指，與內地深化和擴大經濟、金融聯繫，不應成為調低評級的因素，相反，特區政府認為是香港長遠發展的優勢。

特區政府指，今年內地經濟將穩步達到增長5%的目標，超越不少其他經濟體，而根據國際貨幣基金組織的預測，內地今年將貢獻全球增長超過30%。特區政府認為，香港與內地持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將繼續成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。

穆迪指，《香港國安法》及選舉改制後，香港政治和司法自治權被削弱，預計香港政治、體制和經濟決策權會進一步受侵蝕。特區政府指這些是不公的指摘，強調中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。這些優勢包括繼續實行普通法制度、厲行法治；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動；簡單和低稅率的稅制；以及與國際最佳做法高度接軌的友善營商環境等。