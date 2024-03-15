乳酪好處丨促腸胃蠕動兼治療焦慮？美研究揭1特質抗抑鬱調節壓力

許多人都知道吃乳酪能促進腸胃道蠕動，幫助腸道消化。



但其實好處不僅於此，美國維吉尼亞大學醫學院研究團隊為了探討益生菌對人類行為的影響，進行了1項研究，結果發現，富含益生菌的乳酪，可能為治療焦慮、抑鬱和其他心理健康狀況，找到新的方向，此研究發表於國際期刊《大腦、行為與免疫》（Brain Behavior and Immunity）。

網友熱議6大乳酪好處排行（按圖👇👇👇）

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乳酪內含乳酸菌菌株 有助減輕抑鬱與焦慮症狀

乳酪是透過發酵牛奶製成的，含有對腸道健康有益的鏈球菌和乳酸菌菌株。以前的研究表明，在抑鬱和焦慮患者中體內的腸道細菌，尤其是屬於乳酸菌科的細菌會受到干擾，這種情況通常被稱為腸道微生態失調。

此外，一些臨床試驗和動物研究也表明，乳酸菌屬於1種精神益生菌，能為心理健康帶來益處，包括增強對壓力的抵抗力、減少小鼠的紊亂行為，同時還與患者抑鬱和焦慮症狀的減輕有關。

在最新的研究結果發現，研究人員從包含數百萬細菌、真菌和病毒的腸道菌群中分離出1組細菌，稱為「改變的施德勒菌群」（Altered Schaedler Flora），含有2種乳酸菌和其他6種細菌。

按圖了解希臘乳酪與希臘式乳酪分別👇👇👇︰

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研究人員表示，利用這個很少被使用的細菌群體，能夠培育出有和沒有乳酸菌的小鼠，並且避免使用抗生素的需要，最後，這組改變的施德勒菌群出現了令人興奮的結果。

美國維吉尼亞大學神經科學系的首席研究員阿爾班．高提耶（Alban Gaultier）指出，從以前的研究中得知，乳酸菌有助於改善情緒障礙，可以逆轉小鼠的抑鬱症，但其潛在原因仍然不清楚。因此，研究團隊為了了解乳酸菌是如何影響行為機制，以及缺乏乳酸菌會如何加重抑鬱和焦慮症狀，又再度展開研究。

乳酸菌為何能調節壓力又抗抑鬱？ 研究找到關鍵原因

研究人員說明，乳酸菌科中的乳酸菌能夠維持免疫介質「干擾素γ」的濃度，該介質能調節身體對壓力的反應，並有助於防止抑鬱。

阿爾班．高提耶表示，研究發現了腸道內的乳酸菌，是透過調節免疫系統來影響情緒障礙，這項研究可能為治療焦慮和抑鬱的藥物，開啟了1條平順的道路。研究人員希望這些發現，將有助於制定含有最佳乳酸菌濃度的益生菌，來幫助抑鬱症患者或抑鬱症高危險群。

5種抗抑鬱食物（按圖看清👇👇👇）

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研究人員Andrea R. Merchak表示，有了這些結果，等於有了優化益生菌發展的新工具，應該可以加速新療法的發現。更重要的是，現在可以去探索如何維持乳酸菌和干擾素γ的健康水平，以預防和治療焦慮和抑鬱。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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