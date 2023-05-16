健康飲食｜對雞蛋過敏兒童比成人更常見！盤點9大食物過敏原

前陣子「蛋荒」鬧得沸沸揚揚，目前台灣市面上的雞蛋供需已趨於穩定。



不過，少吃雞蛋的結果，臨床上發現似乎有些孩子的過敏有減緩，但引發過敏的原因很多，是否真的和雞蛋有關？雞蛋過敏到底是對蛋白還是蛋黃過敏？雞蛋煮熟後會不會比較好？

營養師列舉「慢性過敏食物十大排行」（按圖👇👇👇）

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雞蛋是常見過敏原之一，兒童比成人更常見

台灣中醫師余雅雯指出，門診中遇到孩子過敏，家長總是會焦慮地問：是不是和雞蛋有關？是對蛋白還是蛋黃過敏？是終身過敏嗎？長大後這些過敏反應會不會緩解？對雞蛋過敏的人，打疫苗有沒有關係？

余雅雯表示，雞蛋在中醫食療裡，有滋陰潤燥、安神等功效，營養學也肯定雞蛋豐富的複合養分。而從國外的研究期刊來看，雞蛋是一種非常普遍的過敏原，尤其難以避免，因為它不僅是許多烘焙食品中的已知成分，且經常作為「隱藏成分」出現。在9大食物過敏原（花生、堅果、牛奶、貝類、雞蛋、小麥、大豆、魚和芝麻）中，雞蛋是最常見的過敏原之一，而且在兒童中比在成人更常見。

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雞蛋過敏，也對花生和牛奶過敏機會高

雞蛋過敏兒童，對其他食物過敏的共病率很高，主要是花生和牛奶，超過三分之一。根據美國哮喘、過敏免疫學學院（ACAAI）的數據，美國多達2％的兒童對雞蛋過敏；但另外一份研究指出，亞洲兒童對雞蛋過敏比例，遠低於美國籍與黑人種族。

另外，無論雞蛋過敏是短暫的還是持續，雞蛋過敏都會使罹患哮喘的風險增加2倍。但好消息是，研究表明大約70％的兒童在16歲時不再過敏，成年人對雞蛋過敏的可能性比兒童低得多，少數會對雞蛋呈現食物不耐症，會以頭痛、皮膚問題、呼吸困難、胃灼熱、關節痛、易怒和緊張的形式表現。

余雅雯進一步提到，研究也發現，有些成年人會出現所謂的「鳥蛋綜合症」（Bird-egg Syndrome），最初呼吸道對空氣中的羽毛和鳥糞過敏，隨著接觸時間多，體內血清白蛋白免疫變化，進而對雞蛋產生反應，尤其是蛋黃，有些還會對雞肉產生反應。

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「卵類黏蛋白」是雞蛋中主要過敏原

大多數致敏蛋白都存在於蛋清中，包括卵類黏蛋白、卵清蛋白、卵轉鐵蛋白和溶菌酶，其中「卵類黏蛋白」已被證明是雞蛋中的主要過敏原。

最近的報告顯示，多數雞蛋過敏患者都可以耐受加熱後的雞蛋，持續攝取煮熟的雞蛋，在相關的免疫學變化似乎是有利。至於大家擔心對雞蛋過敏的人，是否會對注射疫苗有反應？余雅雯說，有研究指出，在對接受流感疫苗接種的4800萬人進行的人口調查中，只有11份過敏反應報告。

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