腸胃炎｜飲奶唔食飯最錯？腸胃炎7飲食要點 屙嘔輕微時應盡量進食

「腸胃炎」時常成為許多人的困擾，不僅會上吐下瀉、連可以吃的東西都變得非常少。有營養師分享，即使腸胃炎讓身體感到不適，若身體還能夠吃喝、仍應該要盡量正常飲食，更點出7類腸胃炎時須注意的「飲食要點」，讓大家即使不舒服也能夠補足營養！



來自台灣的營養師李婉萍在Facebook專頁「李婉萍營養師」表示，大家腸胃炎時若可以「正常吃喝」，即便身體不舒服還是盡量要正常飲食，讓身體可以補充足夠體力、腸胃道的受損也才能夠盡速癒合。她強調，若是「嚴重腸胃炎」導致無法進食且每吃必拉的狀態，才需要「短時間禁食」讓發炎的腸胃休息。

腸胃不適也得進食，不過怎樣喝還是有學問的！（按圖了解）

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營養師點出「7類」飲食重點供大家參考：

1. 採取溫和飲食

選擇補充營養且不刺激腸胃道、低纖維又好消化的食物。

2. 澱粉類

除了白粥、白麵包外，還能吃白飯、麵條、饅頭。

3. 蛋白質

魚肉、雞胸肉或豆腐。

4. 牛奶和奶製品

最好不要食用。

5. 蔬菜類

建議選擇「質地細嫩的葉菜或瓜類」，避免吃纖維較粗的牛蒡、芹菜及蔬菜莖梗部分。

6. 水果類

可選擇去皮的「蘋果或葡萄」，因果肉含較多水溶性纖維；不宜挑選含豐富「非水溶性纖維」的石榴、綠棗子或是帶皮的葡萄或蘋果。

7. 先恢復主食類，再加入蛋白質

初期可先以米湯或米粥為主（純吃澱粉最多維持半天至一天即可），之後須適時加入蛋白質。

另外，她也提到「幼兒腸胃炎」時須注意的飲食要點，針對還在喝奶的嬰幼兒，奶量可以比平常稍微減少、並視情況再逐漸增加。若症狀較為嚴重，建議可以將「濃度稀釋」，不過主要以「減少奶量」為優先。至於「年齡較大且已和大人相同飲食的孩子」，若情況為半天拉肚子次數高達6至8次以上，則可以先空腹讓腸胃休息，接下來依照「初期少量給再恢復成正常飲食」原則，讓孩子即使腸胃不適仍可以補充營養。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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