抗癌飲食｜高蛋白、高熱量有助抗癌！5飲食原則清蒸水煮原來係錯!

當面對癌症挑戰時，營養對於癌友的身體健康非常關鍵。



良好的營養有助於提供能量，增強體力，並降低抗癌治療的不適感，因此，在確診初期就應開始關注營養，以避免營養不足，進一步加劇對抗癌症的挑戰。

癌友應遵循5個營養原則（點擊下圖看清！👇👇👇）

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癌友的營養需求與一般人不同，因此單一營養的補充是不夠的。通常，癌友在診斷初期可能會出現厭食、體重下降、體力減退、疲勞和情緒低落等症狀，這些都可能是發炎的表現。因此，應在治療之前開始注重營養，以積極維護體力。

癌友應該遵循的五個營養原則

一、高蛋白質

蛋白質對於建立組織、生成抗體、維持紅血球以及保持體重和肌肉質量至關重要。建議增加飲食中的蛋白質來源，包括雞蛋、魚肉、雞肉、豆腐等。

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二、高熱量

維護身體正常功能所需的熱量非常重要。你可以透過烹調方式增加熱量攝取，例如，選擇糖醋烹調、裹粉油煎，而不是清蒸或水煮。此外，可以在餐間食用小點心來增加熱量攝取。

三、適量的醣

碳水化合物可以快速提供身體所需的能量。建議攝取碳水化合物食物，例如大米、麵條、燕麥、紅薯、薯仔、粟米等。

四、適度的脂肪

選擇脂肪時，應遵循不會影響食慾的原則，不要攝取過多的脂肪。你可以從植物油如芥花油、亞麻油以及魚油中獲取脂肪，並著重攝取 Omega-3 脂肪酸，同時減少飽和脂肪酸（例如豬油和椰子油）的攝取。

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五、兩克 EPA 魚油，改善發炎

魚油中的 EPA 有助於降低發炎反應，有效維護體重和肌肉質量。建議每天攝取兩克的魚油。

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