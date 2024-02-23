蘋果功效｜健脾開胃止咳潤肺 抗癌蔬果第1位！避免1吃法功效大減

年過而立，該如何避免「易胖體質」？現年67歲的名台灣新聞節目主持人李四端曾表示，從年輕至今嘗遍各種減肥方法，像是減肥藥、自我催眠或節食等，皆曾體驗過，但最有效的還是「蘋果減重法」。



而前台灣台北榮總腫瘤護理督導長全秀華則指出， 由於蘋果本身屬鹼性（PH值3-4），可中和酸性組織和食物，味甘性溫和、能健脾、開胃、潤肺、止咳，從營養觀點來看，其具多重功效，因此有「果中之王」、「記憶之果」之稱。

蘋果1吃法能幫助減肥（按圖👇👇👇）

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蘋果皮屬不可溶性纖維 清腸排毒最好

李四端曾提及，自己嘗試許多種瘦身方式，甚至有過以看食物、聞味道來催眠自己已吃下肚。不過，試遍各種招數，李四端認為，最有效的還是吃蘋果減肥，只不過最近年紀大了後，發現胖了想要減肥，再次吃蘋果減重，卻發現效果大不如前。對此，台灣郵政醫院營養師黃淑惠在台灣TVBS談話節目《健康2.0》上說明，蘋果本身是非常好的水果，同時具有兩種膳食纖維，像是果皮屬不可溶性纖維，果膠則是水溶性纖維，「不可溶性纖維就像掃把一樣，可以清腸、排毒素。」

蘋果果膠軟化糞便 熊果酸助極速燒脂

黃淑惠指出，果膠的功效像海綿，當乾海綿吸水後會變得柔軟、膨脹，在胃部與腸道的時間就會變久，讓人產生飽足感，不會容易肚子餓，「同時果膠會讓糞便變得柔軟、增加體積，排便會更順暢。」黃淑惠也說，人體脂肪細胞分為棕色脂肪細胞、白色脂肪細胞。棕色脂肪細胞當中的粒線體較多，脂肪燃燒速度較快，而蘋果的熊果酸含量偏高，可啟動人體的棕色脂肪細胞，開啟燃肪效果。

蘋果紅棗枸杞茶防便秘

黃淑惠表示，蘋果一定要連皮一起吃，減重效果才會好。此外，蘋果搭配紅棗會更有效減肥？黃淑惠解釋，蘋果紅棗枸杞茶能幫助減重，主要原因為紅棗亦屬於高纖食材，可預防便秘，加上泡成茶飲，水分進到身體後，果膠又膨脹，增加飽足感。不過，黃淑惠提醒，一定要將茶飲當中的所有食材吃下肚，減肥才會更有用。

蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）

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30種抗癌蔬果，蘋果排名第一

前台灣台北榮民總醫院腫瘤護理督導長全秀華在「台灣癌症基金會」的專欄中表示，由於蘋果本身屬鹼性（PH值3-4），可中和酸性組織和食物，味甘性溫和、能健脾、開胃、潤肺、止咳、生津止渴、收斂止瀉（去皮吃），除煩解暑、補血、安神；從營養觀點來看，因其具多重功效，因此有「果中之王」、「記憶之果」 之稱。此外，蘋果可生食、熟食，加工食品有果醬、罐頭、果泥、果汁、酒類、醋、糕點等。

蘋果為美國癌症學會推廣的30種抗癌蔬果中，排名第一，以纖維與果膠功效突出，含鉀量亦高。



全秀華說明，蘋果含有豐富的植物性凝血素，為一種可刺激淋巴細胞分裂，亦能誘發產生干擾素，增強免疫力，對防癌、抗癌有重大意義。在抗氧化物方面，有維他命C、β-胡蘿蔔素、胡蘿蔔素、茄紅素、維他命E，使細胞不易癌化，免於受到活性氧化的傷害，進而預防癌症的發生，同時可修復受傷（變異）的細胞，抑制癌細胞的形成。

全秀華指出，其中有機酸中的枸櫞酸、蘋果酸、丹寧酸、山茶酚與懈皮素也有抗氧化作用及防癌功能，「這些都會在一份中、小型蘋果裡攝食到。」而蘋果纖維中的果膠，能清除腸道有害物質而擊退致癌物質，可預防大腸癌之形成。

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全秀華續指，紅色及紫紅色蘋果皮的部分含β-胡蘿蔔素、山茶酚、懈皮素，能切斷腫瘤細胞的養分供應途徑，使得癌細胞無法生長。不過，全秀華提醒，因多數抗癌物質多存在於蘋果皮與皮下，若削皮食用，功效會降低，只要果皮清潔得宜，食用時咀嚼時間足夠，連皮實用可發揮功效。蘋果若打成果汁，則必須與果皮渣一起飲用，才能吸收全部營養，但是要立即飲用以防止氧化（變色），「這是市售果汁所無法比擬的。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是芒果！果中之王是它「30種抗癌蔬果中排行第一」，營養師認證：1吃法能幫助減肥】

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