碳水化合物一定增磅血糖飆升？5大健康碳水食物 1種降血脂血糖！

如果要吃得健康，那麼首先要少吃各種碳水化合物的食物，攝取過多的這些碳水化合物成分可以讓身體裡的血糖飆升，也會增加體重，還可能會帶來其他疾病。



雖然碳水化合物的食物必須少吃，但在碳水化合物中也有營養健康的食物，沒辦法放棄吃碳水化合物的你可以嘗試下以下的食物！

5種非常健康碳水化合物食物（按圖👇👇👇）

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1. 藜麥

藜麥是屬於高纖維碳水化合物的食物，富含很多種營養像是錳、鎂和鋅等的礦物質，而且在植物中也是富含很好的蛋白質之一。食用它不僅可以調節血糖，甚至還可以保護心臟和降低膽固醇，藜麥還真有很多益處啊~

2. 蕎麥

蕎麥富含好的膳食纖維、維他命B1、維他命B2、維他命E、鐵、錳和鋅等，食用它對身體代謝和修護能力都有很大幫助。如果喜歡吃麵包的話，可以找用蕎麥粉做的麵包，或是做成的麵條也很好吃。

3種碳水化合物食物你一定要吃（按圖看清👇👇👇）

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3. 香蕉

香蕉富含很好的維他命和礦物質，像是鉀、磷、鎂和維他命C等，它是屬於容易消化的碳水化合物的水果，而它的甜味可以抑制人體對甜食的渴望。

4. 番薯

番薯含有膳食纖維、胡蘿蔔素、鉀、鐵和銅等礦物質，食用它可以增加飽足感，對腸胃蠕動也有很好的幫助，還有對高血壓和預防腦動脈硬化也有益處。

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5. 鷹嘴豆

鷹嘴豆在豆類之中是最有營養的，它含有很好的蛋白、膳食纖維、氨基酸、各種維他命、鈣、鎂和鐵等等，食用它可以穩定血糖、體重管理、降低血脂還有維持腸道的健康。

雖然以上介紹的碳水化合物食物都是對健康很有幫助，但不意味著吃得多就對身體很好，凡是要吃得剛剛好的量就好了。

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