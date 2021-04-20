減肥｜瘦身不能吃碳水化合物、必須捱餓？認清6大減重迷思

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-04-20 18:41

你是否嘗試減肥卻一無所獲？可能是用錯方式減肥了！根據克里夫蘭醫學中心，六位營養師解答常見的減肥迷思。

▼6大減肥迷思（點擊下圖率先看清，下文一一詳述！👇👇👇）

誤區1：減肥不能吃碳水化合物

健康的飲食不能沒有碳水化合物。Andrea Dunn指出，富含碳水化合物的食物，例如蔬菜、豆類、水果和全穀類等都是健康飲食方式的基礎。

誤區2：只算卡路里，吃什麼都沒關係

Kristin Kirkpatrick博士說，只計算卡路里不考慮飲食的內容與質量，身體健康將受到影響。關鍵是要維持身體的基礎代謝率。堅持營養豐富的飲食，保持血糖穩定才不會使胰島素和血糖波動太快，阻止你暴飲暴食。

誤區3：想減肥必須捱餓

節食的首要原則是：不捱餓！許多人認為減肥意味著不吃飯，整天感到飢餓，但這樣會更加煩躁與沮喪，最終減肥失敗並恢復體重。Anna Taylor說，如果在飢餓時，身體會藉由減慢新陳代謝來保持燃料，甚至身體太餓開始大吃喝。真的肚子餓時，可適量吃些健康的零食，補充良好的蛋白質，為長期的減肥做好準備，心情也會更好。

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誤解4：減肥不敢多吃油

為了減肥不吃油和脂肪嗎？事實上脂肪是維持人體運作很重要的物質。研究發現，含有健康脂肪的食物不會使你發胖，它們實際上可以加快新陳代謝並幫助減輕體重。

Brigid Titgemeier建議選用健康的脂肪，例如牛油果、橄欖油、亞麻籽、大麻籽、核桃、三文魚來減輕體重，進食後感到滿足，並降低發炎指數。

誤解5：無麩質是減肥的方案

Jennifer Willoughby說，無麩質商品的卡路里和碳水化合物含量更高，長期下來反而會導致體重增加。

不過，對於患有乳糜瀉的這些自體免疫疾病的人，無麩質飲食在醫學上是必需的，如果使用適當的未經加工的完整食物確實能讓體重下降。但是不應將此作為減肥策略，儘管無麩質食品纖維含量低，也因為無法達到飽足感，可能最終會暴飲暴食。

誤解6：好吃的食物都是有害的

很多人認為健康食品味道一定平淡無味，加工含糖和脂肪食品風味更好，Julia Zumpano說，覺得健康食品味道不佳的人只是不知道如何製備它們來增強其天然風味。

他建議透過自行準備餐點，從天然食材中獲得食材本身的風味，一旦開始吃更多的天然食品，味蕾開始品味到果實的微妙甜味、酸果和柑橘的酸味。在製作過程中透過添加一些大蒜、洋蔥、辣椒、薑黃、薑、堅果、花生、芝麻、杏仁、亞麻籽、南瓜籽等種子油等增強健康飲食的美味。

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參考資料：6 Worst Myths You’ve Ever Heard About Weight Loss

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