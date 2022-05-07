減肥｜低碳飲食也推薦3種碳水化合物食物　原味爆谷比薯仔更有益!

在減肥中最好就是少攝取碳水化合物為好，但是又不能將碳水化合物給完全排除掉，因為碳水化合物是我們人體主要的來源之一。



另外，豐富的纖維質也是我們消化器官必需要的成分來正常運轉。那麼到底什麼樣的碳水化合物食物是我們可以放心又需要吃的呢？馬上來了解吧！

3種碳水化合物食物你一定要吃（按圖看清👇👇👇）

+ 5

1. 爆谷

爆谷這種零食竟然是健康的？相信很多人都會誤解，其實爆谷是一種明智的零食。一小杯的爆谷僅有30卡路里，含有1g的纖維質。

比起吃其他的薯片或是餅乾，吃爆谷會比較健康。有研究表示，每天建議吃三杯爆谷，但最好是不要有添加任何的添加劑或是牛油之類的配料，可以添加桂皮或香草等對健康有益的食品。

2. 薯仔

說到健康番薯比薯仔總是會先聯想到，但是薯仔本身就是一種營養豐富的蔬菜。一顆焗薯仔的皮中就含有每天15%建議量的維他命C和25%的維他命B6。另外，薯仔的鉀比香蕉還要多，可以搭配芝士、乳酪、焗蔬菜和辣椒等一起吃，對健康更有好處。

3. 水果

如果減少水果的攝取量，就無法攝取到纖維質、維他命和礦物質等水果中含有的營養素。像是香蕉和藍莓等水果中都含有豐富的纖維質、維他命B6和各種抗氧化物質。在健康和減肥，水果是我們最重要的食物之一。

不吃其他碳水化合物的食物也沒關係，最主要就是要攝取到以上的碳水化合物食物才對。像是想要吃零食就可以自己親自製作沒有添加任何添加物的爆谷來吃啦！

相關文章：減肥｜吃原型食物再加運動都瘦不下來？醫生揭原型食物4大陷阱👇👇👇

+ 8

【本文獲「Goody25」授權轉載。】