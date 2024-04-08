春天養生｜春睏眼皮重情緒低落？醫生揭5大原因 缺乏1種營養有關

春天回暖，天氣宜人，令人忍不住夢周公。「昏昏欲睡的『春睏』是真的嗎？」台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫師黃軒在Facebook分享，春季疲勞或昏昏欲睡的原因，可能是多方面的，原因包括了生物時鐘、花粉過敏、情緒和營養等5大因素。



1. 光照變化：

春天的日照時間增加，光照強度也隨之改變。這對人們的生物時鐘和睡眠規律產生影響。較長的日照時間，可能導致人們感到更早疲倦，尤其是在清晨，更讓人不想起床了。

相關文章：頭痛飲食｜牙痛頭痛易混淆？醫生建議4類食物要避免少吃雪糕芝士👇👇👇

+ 4

2. 花粉過敏：

春季，是花粉過敏的高峰期。有些人，其實對花粉過敏，可能導致鼻塞、流涕、喉嚨不適，進而影響夜間睡眠品質

3. 季節性情緒障礙（SAD）：

SAD是一種與季節變化有關的情緒障礙，通常在秋冬季節出現。然而，一些人在春季，也可能感到情緒低落和疲勞。

醫生指經常易倦、昏昏欲想有5大原因，季節性、或缺一維他命都有關。（Photo AC）

4. 氣壓變化：

春季的氣壓變化，可能影響人們的身體。某些人對氣壓變化特別敏感，就可能會易感到疲倦。

5. 維他命D缺乏：

冬季通常陽光不足，這可能導致維他命D缺乏。維他命D與能量和情緒有關。到了春季，維他命D仍然補充不足，故虛累累不想起床了。

相關文章：健康飲食｜常感到疲倦、沮喪、憂鬱？關鍵在於身體缺乏維他命D👇👇👇

+ 1

該如何避免春睏？

1. 早睡早起：

遵循自然規律，保持規律的作息時間，就是有助於遠離春睏。

2. 紓解壓力：

適時放鬆心情，不要太拘束，多做一些輕度的身體運動，例如散步或伸展拉筋皆可！

3. 易春睏的族群，更要多注意

- 晚睡晚起生活作息不規律者

- 情緒或壓力過於緊繃者

- 做事急躁者

- 缺乏運動者



相關文章：養生飲食｜花茶不適宜煲煮？最多可翻泡多少次？即睇正確沖泡方法👇👇👇

+ 3

如果在春季感到疲勞，尤其是易春睏的族群，建議保持規律的作息時間、適度運動、避免花粉，並確保維他命D的攝取。在這個春天保持活力，遠離春睏，享受這美好的季節！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」