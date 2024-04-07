高鉀水果丨改善血壓水腫營養師推8款高鉀水果　奇異果綠或金更好?

許多人因飲食習慣不佳而容易出現水腫、血壓不穩等問題。台灣營養師彭逸珊分享，適量攝取含有鉀離子的食物，可以幫助改善這些症狀，有8款水果就富含鉀離子。



鉀離子應攝取多少量？

彭逸珊表示，鉀離子是身體不可或缺的營養素，雖然台灣目前尚未訂定每日鉀離子建議攝取量，但可參考成人足夠攝取量，男生為2800毫克、女生為2500毫克，或是世界衛生組織WHO建議的3150毫克。

8款高鉀水果（按圖看清👇👇👇）

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從哪裡可以攝取鉀離子？8款高鉀水果

鉀離子常見於蔬菜、水果和牛奶、豆漿之中，但因烹煮方式的關係，蔬菜在烹調後鉀離子相對流失許多。因此，彭逸珊特別推薦8款富含鉀離子的水果，如果想要減少水腫困擾、輔助調節血壓的民眾，家中可以常備這些食物。（以下營養成分為每100克含量）

高鉀水果1：香蕉（北蕉）

- 鉀含量368毫克。

- 其他營養含量：熱量82大卡、碳水化合物22.1克、膳食纖維1.6克。



高鉀水果2：東方甜瓜

- 鉀含量338毫克。

- 其他營養含量：熱量36大卡、碳水化合物8.8克、膳食纖維0.5克。



水果驚人真相（按圖看清👇👇👇）

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高鉀水果3：綠色奇異果

- 鉀含量291毫克。

- 其他營養含量：熱量52大卡、碳水化合物14克、膳食纖維2.7克。



高鉀水果4：龍眼

- 鉀含量282毫克。

- 其他營養含量：熱量69大卡、碳水化合物18克、膳食纖維1.8克。



高鉀水果5：鳳梨釋迦

- 鉀含量258毫克。

- 其他營養含量：熱量82大卡、碳水化合物18克、膳食纖維1.8克。



高鉀水果6：黃色奇異果

- 鉀含量252毫克。

- 其他營養含量：熱量57大卡、碳水化合物15克、膳食纖維1.4克。



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高鉀水果7：珍珠蜜棗

- 鉀含量248毫克。

- 其他營養含量：熱量42大卡、碳水化合物11.7克、膳食纖維2.2克。



高鉀水果8：白肉火龍果

- 鉀含量226毫克。

- 其他營養含量：熱量49大卡、碳水化合物12.4克、膳食纖維1.7克。



不過，彭逸珊也提醒，腎功能不佳或有腎臟疾病的民眾，在食用高鉀水果前，應先諮詢營養師的意見。腎臟是體內鉀離子主要的排泄器官，當腎臟功能異常，患者排除鉀的能力下降，鉀離子累積在體內，容易發生高血鉀。

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