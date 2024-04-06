食物中毒｜醃漬/包裝食品易藏肉毒桿菌可致命！5類常見細菌要提防

台灣寶林茶室食物中毒案造成18人送醫、2人死亡，是當地首度驗出「米酵菌酸」。 台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒在Facebook分享，根據台灣衛生福利部食品藥物管理署統計，2022年全年共計有57件，共1707人驗出細菌性食物中毒。他盤點5大最常見的食物中毒細菌，包括：腸炎弧菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌與肉毒桿菌，呼籲務必攝取熟食、確保衛生。



黃軒表示，根據一項台灣當地的研究顯示，依病原微生物統計，以「腸炎弧菌」引起的中毒案件數最多（60案，478人），其次為「仙人掌桿菌」（46案，1,982人）及「金黃色葡萄球菌」（41案，902人）。

而依以供膳之調查統計，「營業場所」案件數最多（48.8％），其次是學校（23.1％）與自宅（12.9％）。可見「外食，最容易食物中毒」的地方！

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1. 腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）

人們常因食用生蠔或未經煮熟之甲殼類等「海產食品」或在烹煮過程中受到腸炎弧菌污染而造成食物中毒。

2. 沙門氏菌（Salmonella）

台灣每年可能超過30萬例個案感染沙門氏菌，但根據官方數據，通報率低於1％。主要易受感染影響的有：畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。還有：豆餡、豆製品等「蛋白質」含量較高的植物性食品。

3. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）

約25％的人和動物的皮膚和鼻黏膜裡有金黃色葡萄球菌，它能產生導致食物中毒的「毒素」。常見的食品為受污染之肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙律及麵包店產品等。

4. 仙人掌桿菌（Bacillus cereus）

仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20～70％。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。那些未經加熱的生菜沙律、生魚片、飲冰品等，是屬於食品中毒的高風險食物；而常作為主食之「米飯」等澱粉製品，更需注意容易受到仙人掌桿菌汙染風險。

5. 肉毒桿菌（Clostridium botulinum）

由於肉毒桿菌，只能在沒有氧氣及低酸性（pH > 4.5）的食物生長，因此，凡食品屬低酸性且無空氣，即有可能使之生長，產生致命的毒素。

包裝食品



那些低酸性的食品有肉類、豆類、蛋 類等。沒有空氣的包裝食品有：罐頭及真空包裝食品。

醃漬食品



香腸或醃漬食品的底層，也屬沒有空氣的狀態。這些食品，就容易茲生肉毒桿菌。

防止食物中毒 重要4大措施

．確保食物充分煮熟

．避免交叉污染

．妥善存儲食物

．保持廚房衛生



黃軒最後提醒，對於易受食物中毒影響的高風險族群，如嬰兒、兒童、老年人、孕婦以及免疫系統較弱的人，仍需要採取額外的預防措施。如果疑似集體食物中毒，應盡速聯繫台灣各地方政府衛生局及衛生福利部食品藥物管理署。

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