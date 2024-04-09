翠玉瓜營養｜降血壓防骨質疏鬆7大好處！選靚翠玉瓜4招要皮光肉滑

翠玉瓜營養豐富，是不少人熱愛的食物，尤其想要減肥的人，更把翠玉瓜當作減肥聖品。



營養師表示，翠玉瓜高纖維、低熱量、富含營養價值，還能預防高血壓、幫助鈣質吸收，遠離骨質疏鬆，推薦這樣挑翠玉瓜煮成翠玉瓜料理最好吃。

翠玉瓜功效、挑選秘訣（按圖👇👇👇）

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翠玉瓜7大功效：防高血壓、消除自由基、預防骨鬆

台灣營養師孫語霙表示，幾年經常在減脂料理或西式餐點看到翠玉瓜的蹤跡，翠玉瓜確實是營養豐富、高纖維、低熱量的食材，隨便烤一烤、煎一煎就很好吃。尤其翠玉瓜營養價值豐富，富含鉀離子、維他命C、β-胡蘿蔔素、維他命K等。

翠玉瓜含鉀離子，具有消水腫、預防高血壓等功效，而且也有維他命B、維他命C等營養，可以消除疲勞。另外，翠玉瓜也富含β-胡蘿蔔素、維他命E，可抗氧化、消除自由基，孫語霙補充，翠玉瓜也有維他命K，可協助骨骼吸收鈣質，幫助長高、預防骨質疏鬆。

吃翠玉瓜好處（按圖👇👇👇）

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新鮮翠玉瓜挑選4秘訣

好吃翠玉瓜又該怎麼挑？怎樣才能買到水分飽滿的翠玉瓜？台灣營養師夏子雯表示，想要挑選翠玉瓜其實很簡單，建議選擇外皮光滑、顏色鮮豔飽和、沒有皺紋與傷痕，拿起來有重量，代表水分充足的翠玉瓜。

2大翠玉瓜料理減脂、防骨鬆

孫語霙推薦，香煎翠玉瓜、翠玉瓜芝士玉子燒等2道翠玉瓜料理，除了適合減脂期食用外，還能幫助鈣質吸收，預防骨鬆找上門。首先是香煎翠玉瓜，準備翠玉瓜150克、橄欖油5克、海鹽少許、黑胡椒少許等食材，接著開小火，鍋子倒入橄欖油，將切片的翠玉瓜放入鍋中，煎至雙面金黃，撒上海鹽及黑胡椒調味即可。

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孫語霙解釋，翠玉瓜有一個隱藏版功效，就是維他命K含量高，可以協助骨骼吸收鈣質，因此很適合搭配芝士等高鈣食材一起食用，幫助預防骨質疏鬆。可準備翠玉瓜100克、雞蛋3顆、天然芝士片1片、牛油果油5克、鹽1/8匙。

首先將翠玉瓜洗乾淨，切成薄片，開小火鍋子中加入牛油果油，小碗打3顆雞蛋，加入鹽巴並攪拌均勻，將蛋液倒入鍋中，等鍋邊雞蛋有點凝固，加入翠玉瓜、芝士片，最後用鍋鏟小心將玉子燒捲起即可。

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