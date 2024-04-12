食物中毒丨網友熱議8食物中毒症狀 腹瀉最常見　2飲料促恢復健康

最近在台灣出現多宗食物中毒案例，引起了社會的關注和對食品安全的擔憂。食物中毒是由於攝取受到污染的水或食物，而引起的疾病，根據台灣衛福部食藥署的定義，當2人或2人以上因攝取相同食品，而出現相似症狀時，就稱為1宗食物中毒案件。



不過，究竟食物中毒會有哪些症狀呢？我們本次就針對「食物中毒症狀」進行觀測，快來看看網友們怎麼說吧！台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「食物中毒症狀」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的食物中毒症狀排行。

網友熱議8大食物中毒症狀網路聲量排行（按圖👇👇👇）

+ 4

食品毒素刺激腸胃恐致腹瀉 網議8大食物中毒症狀全整理

觀察近3個月網友針對「食物中毒症狀」相關話題的討論，可以發現「腹瀉」是相當典型的食物中毒症狀。由於食物中的細菌、病毒或毒素刺激腸胃引起發炎反應，患者通常會感到「肚子絞痛」或「胃痙攣」，同時排出帶有大量水份的糞便，偶爾甚至會伴隨著血便與膿便。

有民眾就反應「在新聞看到曾用餐的店面出現食物中毒案件，才發現原來姪子前2天上吐下瀉是因為食物中毒」，引來有同樣困擾的網友反饋「我姑姑也是那天吃這家餐廳，隔天直接拉肚子」、「我是中午吃完就肚子絞痛，同桌男友則是隔天才拉肚子」等，並補充遇到類似情況，可以儘快就醫和通報台灣衛生局。

相關文章：食物中毒｜6旬漢飲竹筍汁氣喘心悸嚴重可致命！6款食物不可生吃👇👇👇

+ 8

虛弱無力排第4 宜補充水分和電解質

此外，食物中毒時還會頻繁「嘔吐」，並且無法保持液體攝入，即有網友分享自己「吃完某餐廳就腹瀉、發燒、頭暈、嘔吐，整個人身體非常不舒服」，吸引許多網友回覆「我也吃過這家，人生第1次吃到送急診，上吐下瀉整個人快不行」、「我之前去吃了1間有半熟蛋的意式餐廳，結果吃不到一半開始肚子絞痛、頭暈想吐，後來去廁所爆吐了一波」等。因此，提醒中毒患者感到噁心或嘔吐時，應暫時停止進食，讓腸胃休息一段時間。

在上吐下瀉後，身體會迅速失去水分導致脫水，且患者通常也會出現「虛弱無力」及「口渴」等症狀，即有網友在討論區提到「因為食物中毒上吐下瀉，最後還脫水、整個人完全沒力氣」，引起網友討論「我也是吐到沒東西吐，臉色蒼白然後全身虛脫」、「我拉完肚子整個人超虛弱，後來才知道有脫水趕快喝一堆水」。提醒民眾在遇上食物中毒時，也要密切關注脫水症狀，適量補充水分和電解質，以幫助身體恢復健康，若是症狀嚴重導致無法喝下水，就需要即時到醫院輸液治療。

5個小秘訣保食品安全（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：食物安全｜生熟食材處理5秘訣防染病毒細菌 肉類不宜自來水清洗?

食物中毒嚴重程度因人而異 5招減中毒風險

食物中毒的嚴重程度會受到多項因素影響，包括毒素攝取量、致病原因、患者年齡及個人健康狀況等。因此，若是出現食物中毒的症狀，應立即尋求醫療幫助，以確保得到及時的治療和救助。

此外，為了預防食物中毒，要盡量保持飯前洗手的習慣，選擇新鮮的食材，並注意保存溫度，還要將生熟食分開、徹底加熱，才能有效減少風險，畢竟預防勝於治療，適當的食品安全措施才是保障健康的關鍵！

延伸閱讀：

運動風切恐引起眼睛乾澀不適？ 醫曝乾眼症治療2方向

【下班聊健康】不想毛手毛腳！除毛大小事專家解迷思

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」