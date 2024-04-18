失眠原因｜甲基化代謝異常影響睡眠！醫揭5大原因1類食物攝取不足

現代人壓力大，被手機困住，從早到晚不斷滑。讓上班族難以入睡。台灣聯安預防醫學機構聯青診所副院長蘇聖傑醫師曝光一種很少聽到的「甲基化」會大大影響血清素跟褪黑激素的分泌，導致睡不好。



神比喻缺乏「甲基化」就像「小磨坊缺乏小麥而運轉不順，無法順利生產麵粉。」

甲基化異常5種情況要改善

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睡不好跟「甲基化」代謝有緊密關係！不認識小心人生變黑白

台灣蘇聖傑醫師表示，「甲基化」對很多人來說是一個陌生的名詞，但它對人體作用的重要性卻超乎想像。甲基化就像基因表達的開關一樣，除了在DNA的製造、維持和修復中扮演關鍵角色外，它還在免疫細胞的正常形成、荷爾蒙代謝和解毒代謝等方面發揮重要的作用。「甲基化」失衡會直接影響血清素與褪黑激素，導致夜不成眠。由於「甲基化」不足，會導致神經傳導物質的合成受阻，進而影響到人體的正常睡眠功能。

缺乏「甲基化」就像「小磨坊缺乏小麥運轉不順，無法順利生產麵粉。」

台灣蘇聖傑醫師神比喻缺乏「甲基化」，「就如同小磨坊缺乏小麥而運轉不順，不能順利生產麵粉。」影響睡眠的甲基化代謝問題，依臨床經驗來看，男女原因有別。

1. 女性的睡眠問題大都是由於女性荷爾蒙異常影響甲基化代謝不良而導致。

2. 而男性則較常是因為組織胺所引起的過敏症狀而受到影響。



台灣蘇聖傑醫師強調：「人體需要甲基化運轉的機制相當多，但當甲基化代謝疲於應付女性荷爾蒙異常或是過敏反應，而不能充分供應合成神經傳導物質，例如血清素或褪黑激素等，就可能導致睡眠品質不佳。」

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心情好時就像在享受血清素洗禮 褪黑激素是入睡前最佳夥伴

台灣蘇聖傑醫師解釋，血清素與褪黑激素對睡眠的影響：

1. 血清素扮演著調節情緒、減輕焦慮和促進良好睡眠的角色。心情不錯的時候，其實就像在享受血清素的洗禮，能夠感覺到輕鬆、愉悅，甚至是一夜好眠。但當甲基化過程有差錯時，就可能會減少血清素的製造，因此感到情緒低落，睡眠品質也相對受到影響。

2. 褪黑激素則是入睡前最佳夥伴。這種神經傳導物質在晚上由松果體分泌，有助於調節生物節律，尤其是在控制睡眠清醒節律方面。當夜幕降臨，光線變暗時，身體開始製造更多的褪黑激素。但如果甲基化過程出了問題，則可能導致褪黑激素減少，進而發生白天精神不振，晚上難以入眠的狀況。

不讓「甲基化」代謝異常就從改變生活與飲食習慣開始

台灣蘇聖傑醫師提醒，甲基化代謝非常受生活和飲食習慣所影響，要是有以下5種情況，要及時改善：

1. 高油、高糖飲食：

過度攝取高油、高糖的食物，特別是加工食品，由於缺乏足夠的維他命、礦物質和其他營養素，導致營養不均衡，進而影響甲基化代謝的運作。

2. 蔬果攝取不足：

蔬菜和水果是提供身體所需維他命、礦物質和抗氧化劑的重要來源。其中包括活性葉酸、維他命B雜等，攝取不足可能導致甲基化反應所需的營養素不足。

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3. 慢性壓力：

長期處於壓力下會導致腎上腺釋放大量的皮質醇。皮質醇在應對短期壓力時有助於提供能量，但長期處於高壓力狀態下，身體持續釋放皮質醇可能導致皮質醇濃度持續升高，進而干擾甲基化過程。

4. 缺乏運動：

運動能夠促進血液循環，同時也增加氧氣及營養素的供應。良好的血液循環有益於身體各種代謝過程，當然也包含甲基化反應所需的營養及代謝。而缺乏運動則導致循環不良及代謝功能下降，進而影響到甲基化代謝的正常運作。

5. 過度飲酒：

酒精的代謝過程需要多種維他命和礦物質的參與，包括維他命B雜、維他命C、鎂、鋅等。這些營養素在甲基化代謝過程中也扮演重要角色。過度飲酒會增加對這些營養素的需求，進而可能導致身體中這些營養素的不足，影響到甲基化反應的正常進行。

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甲基化代謝異常影響睡眠 引發疾病別輕忽它的存在

台灣蘇聖傑醫師表示，影響睡眠的原因非常多，而甲基化代謝異常正是其中因素之一。就功能醫學的角度而言，身體的健康不僅僅是沒有疾病，更是身體組織及系統間相互關係和作用的平衡。甲基化代謝的失衡，影響的不僅僅是睡眠品質，更甚者可能造成疾病的發生。民眾要是有睡眠伴隨著壓力及荷爾蒙失調、過敏等問題，建議透過甲基化代謝分析檢項，來進一步尋求讓身體更家健康的可能。

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