體臭｜私密處氣味濃？10種食物影響體味 7款令皮膚散香氣莓果乳酪

女性的私密處保養很重要，也是許多女性的煩惱之一。要讓私密處健康無味甚至散發香味是不容易的事情，但還是可以透過進食某些食物辦得到。



我們的體味很多食物與我們所吃的食物有關係，所以想讓私密處味道不那麼重，有些食物還是應該要少吃。以下這10種食物都會影響女性私密處的味道，趕快來看一下吧！

10種食物影響私密處體味（按圖了解👇👇👇）

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#1 蘆筍

蘆筍經常都是我們的盤中美食，而且味道不差是許多人喜歡的蔬菜類之一。但如果想要私密處味道不那麼重，就要少吃蘆筍了。這是因為當我們在消化蘆筍的時候，蘆筍本身的蘆筍酸會被分解形成味道濃烈的含硫物質。含硫物質是一種揮發性氣體，可以通過尿液排出，這也是為何吃了蘆筍後排尿會有一股臭味，而私密處自然也有著不好聞的味道。

#2 紅肉

除了素食者，紅肉是許多人都會選擇的食物之一，而吃大量的紅肉會讓私密處的味道變得很鹹，另外也會讓體味變得很重。另外一點，紅肉有著豐富的蛋白質，這也會增加私密處的細菌，所以還是少吃為妙。

#3 咖喱、洋蔥、辛香料

這類食物在印度料理非常常見，這些刺激性的調味料在消化後，透過我們的毛孔散發出來，這也是為什麼印度人的體味較重。

年輕人身上有「老人味」？（按圖了解👇👇👇）

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#4 芹菜

芹菜有著豐富的維他命C和水分，多吃芹菜不只是對皮膚好，還可以中和私密處的氣味，不會出現苦味。

#5 無糖乳酪

乳酪是減肥人士最喜歡的食物之一，對女性的私密處也很重要，因為乳酪可以平衡陰道內的pH酸鹼值，還可以預防陰道被酵母菌感染和尿道感染，並消除不嚴重的細菌性陰道炎。不過，一定要吃無糖乳酪！當陰道沒有不良的細菌感染，那麼私密處的味道就不會難聞了。

#6 毛豆

毛豆裡含有大量的植物性雌激素，有助於陰道保持潤滑，可以預防私密處乾癢。對於有更年期症狀的人來說，毛豆裡的omega-3脂肪酸、蛋白質、維他命和礦物質都能緩解更年期帶來的不舒適。

#7 莓果

藍莓、蔓越莓、士多啤梨等等莓果類都有著很豐富的酸性化合物，尤其是泌尿系統被感染的時候，莓果類食品、果汁是非常好的補救措施，將藏在私密處的有害細菌給殺死，並平衡陰道的酸鹼性。在喝莓果汁的時候，建議不要加糖，喝最天然的，日子一久私密處會散發出好聞的氣味。

#8 肉桂

肉桂含有溫和的抗生素，可以幫助平衡陰道裡的細菌。要食用肉桂可以在平時的飲品、咖啡裡添加，又或者加在早餐的穀物裡一起吃也很棒。

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#9 大蒜

大蒜可說是最強的天然抗生素，如果泌尿系統受感染，那麼大蒜可以幫助擺脫這個困擾。大蒜的超強抗氧化功能可以將毒素從體內排出，那麼可以預防私密處被感染。必須注意的是，吃了大蒜會讓口氣的味道較重，如果要與人接吻就要注意啦！

#10 鳳梨、柑橘

鳳梨有著豐富的維他命C，還可以抗微生物，尤其是可以讓陰道處於微酸性的環境，讓陰道保持健康且無味。另外，鳳梨的酵素、維他命與生物類黃酮，是減肥的好幫手，還可以讓皮膚變得更透亮。另外，柑橘類的水果可以讓私密處「變甜」，讓陰道的pH值改變，這樣就可以經常處於健康微酸性的環境裡，甚至可以散發香味。

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除了第四至第十種食物應該多吃，番薯、麥片、海藻類、豆類、粟米、冬瓜等等都應該多吃，因為可以讓我們的皮膚散發天然的甜香味。從食物改善私密處味道之外，平時也應該要穿透氣的棉質內褲，讓私密處可以保持清爽，細菌也不容易滋生。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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