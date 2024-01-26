傷腎食物｜網友熱議傷腎7類食物奶都上榜 第1=癌症三高洗腎推手?

腎臟不僅是過濾體內廢物、毒素的中樞，同時也負責調節血壓、維持體內電解質平衡，是人體重要器官之一。然而，我們的日常飲食中潛藏不少會對腎臟造成負擔的食物，攝取過量還可能導致腎功能受損，因此了解並選擇合適的飲食，是維護身體健康重要的一環。我們本次便針對「傷腎食物」進行觀測，一起來看看有哪些食物其實是腎臟殺手吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「傷腎食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的傷腎食物排行。

網友熱議TOP7 傷腎食物網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

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手搖飲易發胖又會加重腎臟負擔！7大傷腎食物你不可不知

觀察近3個月內網友針對「傷腎食物」相關話題的討論，可以發現「含糖飲料」受到最多網友熱議。常喝含糖飲料除了容易造成肥胖外，也可能間接導致血壓、血糖、血脂肪偏高並影響腎功能，甚至造成腎臟損傷，讓不少網友直言「手搖飲不是癌症和三高、洗腎的推手嗎」、「我現在都不喝手搖飲料，（價錢）漲多少跟我沒關係，喝太多以後準備洗腎加糖尿病」，建議平常多喝白開水，若真的難以抗拒手搖飲的魅力，可以選擇無糖或微糖，減少糖分攝取，並避免添加珍珠、芋圓等高熱量配料。

「炸物」也是容易傷腎的食物之一，許多炸物如雞扒（雞排）、鹽酥雞等，在下鍋油炸前多會先醃製過，起鍋後又會灑上滿滿的調味料，導致鈉含量過高，加上過多的油脂，可能增加腎臟與身體的負擔。就有網友開心分享1大袋的炸物「戰利品」，讓不少人垂涎三尺，不過有人貼心提醒「太常吃就要洗腎了」，也有人提到其實「各種食品添加物才是洗腎的元兇，一堆炸物裏面都是食品添加物一堆」。

然而，還是有許多民眾直呼「雞排跟可樂可以使人快樂，好難控制啊」，認為炸物香氣撲鼻實在難以抵擋，對此有營養師分享除了減少吃炸物的頻率外，也可以透過「不另外加調味料／醬料」、「與親友分食」等方式，降低傷腎風險的同時也能解解饞。

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過量食用內臟類食物也會傷腎 小心飲食地雷多喝水才是預防關鍵

另外，豬肝、雞腎（雞胗）等「內臟類」食物，含有高量的普林（又稱嘌呤），過度食用可能加重腎臟負擔。普林是形成尿酸的主要來源，若食用過多的高普林食物，易使體內尿酸濃度升高，增加尿酸結石形成的風險，除了引起痛風外，也可能導致腎臟感染，甚至腎功能衰竭。因此，控制內臟類食物攝取量並多喝水，對維持腎臟的健康也有幫助。

你喜歡的食物上榜了嗎？你是否也在無形中踩到了傷腎的地雷呢？其實也不必過於擔心或者完全禁食這些食物，只要攝取適當的份量，並搭配其他對腎臟友善的食材，同時保持健康的生活習慣，如多運動與攝取充足的水分等，也對腎臟健康大有幫助；讓我們一起遠離腎臟病變的風險吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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