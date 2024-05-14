安宮牛黃丸功效｜清心解毒急救昏迷4功效　服食5須知錯用中風加劇

安宮牛黃丸功效甚廣，不少人視之為「救命」藥，也有說安宮牛黃丸可醫治中風，此說法其實並非全然正確，當中也有不少禁忌和副作用。到底服食時我們應注意什麼？



安宮牛黃丸是什麼？

安宮牛黃丸，早有兩百年以上歷史。在清代乾隆年間，北京瘟疫大流行，一位叫吳鞠通的溫病學家臨危受命，以11味藥材特製藥丸，救活了數十名病人。此藥方後來被廣泛生產，就是現在家傳戶曉的安宮牛黃丸。

安宮指的是安定王宮的意思。《黃帝內經》有云，「諸邪氣在於心者，皆在心之包絡」，中醫認為心臟在五臟六腑之中，地位就像宮中君主一樣。安宮牛黃丸其主要成分牛黃，主治人的心及肝膽之病。《本草經疏》：「牛為土畜，其性甘平，惟食百草，其精華凝結為黃，猶人身之有內丹也。故能解百毒而消痰熱，散心火而療驚癇，為世神物，諸藥莫及也。」中醫認為牛黃能進入心、肝，清熱消痰，治高熱神志昏迷，癲狂。

安宮牛黃丸早有兩百年以上歷史。（網上圖片）

安宮牛黃丸成分是什麼？

安宮牛黃丸後被吳鞠通紀錄在《溫病條辨》，屬於中醫方劑的開竅劑，書中記載安宮牛黃丸主要成份有牛黃、犀角、鬱金、麝香、黃連、珍珠、黃芩、梔子、冰片、硃砂、雄黃，以上藥材磨成細粉後提煉成丸，外面再裹上金箔。每丸3克。

牛黃：能清心解毒，豁痰開竅；

犀角：清心、涼血解毒；

麝香：開竅醒神（讓神志蘇醒）；

黃連、黃芩、梔子與雄黃合用：清熱豁痰

鬱金、冰片：氣味芳香，可去除臭味、通竅開閉

硃砂、珍珠、金箔：鎮心安神，混合蜂蜜可調整腸胃功能。



安宮牛黃丸的價值不菲，一般也要上千元以上一盒，亦有十丸裝售$2,880。

安宮牛黃丸 牛黃是什麼？

安宮牛黃丸的「牛黃」是指黃牛或水牛的膽囊結石，也有用氂牛、野牛，或是人工黃牛膽石，將其曬至乾燥後製成藥。

由於犀牛屬中國一級保護動物，1993年後天然犀角已被禁止貿易和作藥物使用，所以此後生產的安宮牛黃丸以水牛角代替，以維持其藥性功效。

「牛黃」是指黃牛或水牛的膽囊結石（網上圖片）

安宮牛黃丸4大功效｜主治熱病預防缺血性中風

安宮牛黃丸中大部份藥材也屬性寒或性涼，在中醫角度，功效主治熱閉神昏（症狀：神志不清、口唇乾燥、想飲冷水、四肢無力）、熱邪內陷心包（病徵為身體灼熱、神志昏迷、手腳冰冷、舌頭活動不靈及舌色變深紅）、痰熱壅閉心竅（病徵為咳嗽、哮喘、失眠；心竅指心臟的孔穴）及預防缺血性中風。

安宮牛黃丸急救中風：缺血性中風

缺血性中風昏迷作急救、缺血性中風、腦炎、腦膜炎、中毒性腦病、腦出血、敗血症患者。

據醫藥學術期刊《Frontiers in Pharmacology》的一份研究表明，安宮牛黃丸對腦缺血損傷具一定保護作用，可有效預防缺血性中風。

缺血性中風：當腦部某部分的血液供應突然中斷、無法輸送氧氣及營養導致腦細胞及組織死亡令身體機能受到影響。



常見症狀：手足不靈、走路不穩、說話不清楚、短暫失明、複視及神智錯亂



安宮牛黃丸不宜急救中風：出血性中風「爆血管」

不過，出血性中風（俗稱「爆血管」），並不適合食安宮牛黃丸，因其幫助活血的藥效有機會加劇病情。出血性中風患者如無法止血，可能會導致腦水腫。

出血性中風：由於高血壓或腦血管疾病而導致腦血管破裂。



常見症狀：突然性的頭痛、噁心及嘔心、中樞神經系統受損的徵狀如肢體癱瘓、痳痺、視野模糊、言語障礙及神經紊亂等、昏迷



安宮牛黃丸使用須知及禁忌

1 只能延長急救時間



安宮牛黃丸雖然確有救急之用，但只能延長急救時間約半小時（缺血性中風的黃金治療為4.5小時），如病人突然出現中風跡象，如身熱、舌紅、開始神志不清，正確做法應該先叫救護車，並及早送到醫院打溶血栓針。

2 判斷患者能否吞嚥



召喚救護車期間，須先判斷病人能否吞嚥東西，再決定應否讓他服用安宮牛黃丸。如無法吞嚥者，切勿勉強服用，以免增加病人生命危險，錯失急救機會。

3 非各種中風都適合



在中醫角度，安宮牛黃丸較適合「熱閉」的中風，症狀包括：突然昏迷、體熱苔黃、牙口緊閉、面赤氣粗、口眼歪斜。不過，中風有不同成因及嚴重性，若出現中風症狀，建議立即就醫。

4 安宮牛黃丸非保健品



廣東省中醫藥局提醒，安宮牛黃丸並非保健品，食用前應先諮詢醫生意見。

5 服食過量傷肝腎



安宮牛黃丸含有朱砂及雄黃等有毒性的中藥材，不宜超量或持久服用，以免肝腎受損。服用時建議先將安宮牛黃丸弄碎，以溫水化開分次送服，每日服1丸。水溫建議在攝氏40至60度，以免水溫過高而釋出有毒物質。

安宮牛黃丸可預防缺血性中風。（GettyImages）

安宮牛黃丸不適合人士

1. 肝、腎功能不佳者

2. 體寒人士

3. 孕婦

4.「寒閉」中風人士不宜，症狀包括：身冷面青、身涼、苔白

5. 血壓低、蠶豆症患者不宜服用

參考：藥學術期刊《Frontiers in Pharmacology》／基督教那打素社康服務-服用安宮牛黃丸注意事項／廣東省中醫藥局