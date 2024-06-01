抗敏飲食丨台灣每4人有1個過敏性鼻炎！專家推6類食物降過敏反應

根據統計，台灣約每4人就有1人為過敏性鼻炎患者，盛行率達25%，尤其換季季節就開始流鼻水、打噴嚏，或者全身發癢不舒服，影響生活品質。



有益的植化素 降低過敏反應

台灣台南市立醫院營養師張麗娟表示，各類水果和蔬菜，如椰菜花、柑橘類、菠菜、紅蘿蔔和番茄等，不僅提供豐富的維他命C、維他命E和β-胡蘿蔔素，還含有多種有益的植化素，有助於降低過敏反應的發生率。

網友熱議TOP8易致敏食物（按圖👇👇👇）

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而優質蛋白質能夠提供人體所需的必需氨基酸，從而支持免疫系統的正常運作。魚類、雞肉、豆類和堅果等食物都是優質蛋白質的良好來源，特別是富含omega-3脂肪酸的魚類（如三文魚、鯖魚）。

張麗娟提到，維他命D具有調節免疫的作用，充足的維他命D可降低過敏嚴重度。除了曬太陽，維他命D豐富的食物包括乾木耳、乾香菇、牛奶、秋刀魚等。

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每日攝取6大類食物 天然新鮮食物為主

均衡飲食是維持健康的要素，每日應攝取六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果，而且要留意烹調方式，減少煎炒及油炸。張麗娟營養師提醒，過量的糖類和加工食品會導致體內的發炎反應增加，應減少攝取並以天然新鮮的食材為優先。

避免接觸過敏原 維持良好生活習慣為上策

張麗娟表示，對抗過敏最主要還是要避免接觸過敏原，再輔以良好的飲食習慣，補充優質的營養素，保持適量的水分攝取，適當的運動與充足睡眠，同時控制糖類和加工食品的攝取，以維持免疫力平衡，降低過敏機率的正確方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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