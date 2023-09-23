秋分飲食｜防脫髮氣喘鼻敏感　中醫推2湯茶益氣潤肺按2穴位助養肺

秋分時節為西曆9月23日，俗諺：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」



秋分當日晝夜會一樣長，秋分以後，日照時間逐漸縮短，氣溫逐漸降低，所以有「白露秋分夜，一夜冷一夜」之說，台灣中醫師周大翔解釋，中醫會根據其天地陰陽消長變化的均分點和轉折點的特色順勢養生。

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秋分易患這疾病 中醫推這些藥材助滋陰潤燥

秋分是1年中陽消陰長的開始，陽氣漸漸收斂，陰氣慢慢增長，萬物生長方向走向收藏，因此，「秋燥」、「秋收」2個秋分開始的節氣特性會產生相對應的生理病理變化，包含慢性支氣管炎、氣喘、鼻黏膜乾燥鼻過敏等呼吸道疾病，與皮膚及黏膜疾病，如皮膚脫屑症狀、皮膚搔癢症、頭皮脫屑、落髮等，還可能患有心理抑鬱疾病，甚至造成免疫力降低等。

台灣周大翔中醫師說明，秋分養生首重「養肺潤燥、疏肝理氣」，因陽氣逐漸斂藏，藥物使用除了可以補肺氣與宣通肺氣外，滋陰潤燥藥物不可少，常見養生保養藥材有西洋參（又稱花旗參）、黨參、麥門冬、五味子、烏梅等，而常見養生食物則有山藥、杏仁、白木耳、蓮藕、百合、水梨等，同時應避免辛辣刺激性的食物及香料過度調理食物，這類型食物具有宣通氣機特性，食用後短時間內雖有理氣舒暢的效果，但因躁性較強反而會傷津耗氣。

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秋分養肺食療 益氣潤肺2款飲品

1. 益氣潤肺茶：

益氣潤肺茶需先準備花旗參6g、麥門冬6g、五味子3g、枸杞3g、陳皮1g、甘草1g等藥材，再放入300毫升的水中，並用熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味。



此藥方主要是透過生脈飲加減來補肺潤肺，其中花旗參除了補肺氣外，對於生津潤燥效果也相當良好，加上麥門冬養胃陰及五味子可斂藏耗散之氣，而枸杞可養肝血，陳皮則能理氣消積，因此飲用簡單的養生茶飲，即可達到基本宣肺、養肺與潤肺之效。

2. 木耳蓮子湯：

木耳蓮子湯需準備的食材包括新鮮白木耳1至3朵（可視個人口味加減量）、百合10g、蓮子20顆左右（視個人口味加減）、剝好的紅棗5至10 顆，花旗參3至5片。將以上食材放入電鍋後，加入約500至1000cc水量（可根據個人喜好濃稠度適量加減），燉煮半小時至1小時，最後，再加入適量冰糖調味即可食用。



木耳蓮子湯具有滋陰補虛、潤肺止咳、美容養顏、助安眠等效果，非常適合作為秋分養生的食療飲品。

生津潤肺又能提升免疫力 按壓2大穴位有助養肺

- 合谷穴：屬手陽明大腸經的原穴，取肺經相表裏的大腸經穴位，具調降肺氣、開通全身氣機、活化免疫力等功效，每日按壓15至20分鐘可以幫助疏通全身氣機。

- 壇中穴：屬任脈，心包募穴，內為宗氣之海，故又稱「上氣海」，具利氣，寬胸功效，每日熱敷或按壓15至20分鐘，搭配合谷穴配穴可以助大腸經進入胸腔氣機開通，氣機通暢可以連接脾胃之氣向上布達，以達到生津潤肺的作用。

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台灣周大翔中醫師提醒，雖然傳統上秋分時節須注意秋燥屬性影響肺氣宣發，但地處海島型地域的台灣仍要注意脾胃機能及濕氣是否代謝順暢。尤其是秋分後天氣轉涼，夜間需準備薄外套及帽子避免吹風，白天則需要利用曬太陽去除秋分收斂之氣所導致的抑鬱情緒。

此外，建議民眾每日可養成快走或慢跑的習慣，適度有氧運動除了有助於肺氣宣發，氣機通暢外，還可加強毛孔打開，避免因秋分之氣斂藏導致汗孔不開，而影響水液代謝的狀況。

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