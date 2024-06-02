脂肪肝｜55歲婦脂肪肝腎結石原來3餐全吃錯！常吃3食物補骨反傷身

台灣一名55歲女子本身血糖偏高，且糖化血色素A1C維持6.3已一段時間，同時有重度脂肪肝及腎結石問題，家族有糖尿病史，進一步詢問平日飲食內容，發現「滿滿地雷」。



許多人認為自己吃了很多青菜就等於飲食健康，不過，台灣營養師夏子雯說明，每個人的身體情況不同，所需的份量及營養內容也不一。該名55歲個案本身血糖偏高、糖化血色素維持在同個數值已經一段時間，加上有重度脂肪肝及腎結石問題，已調整部分飲食，但卻沒有明顯改善，個案也自認吃得健康、清淡。

3大傷肝行為（按圖👇👇👇）

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詢問患者飲食內容後得知，她早餐幾乎都吃一顆水煮蛋和一杯無糖豆漿，偶爾會吃鹹豆漿加油炸鬼，或是麥當勞的蔬菜滿福堡，搭配薯餅及橙汁。夏子雯提到，油炸鬼因為是炸物，油脂含量過高；薯餅也同樣是炸物，加上已經攝取足夠澱粉，又喝了橙汁，即便是小杯量，總糖量仍過高。

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午餐部分，個案常選擇魚扒便當或鐵板燒，且一整碗飯會全部吃光，飯後也會馬上吃水果。水果不是不能在餐後馬上吃，夏子雯解釋，而是該個案喜歡攝取澱粉類，正餐吃下滿滿一碗的澱粉後再吃水果，糖量就會攝取過多，若改為四分之一碗飯，就可適量吃水果。夏子雯提到，鐵板燒其實非常油，相較自己烹調，量仍是超過許多，當吃進過多的油，就會影響血糖控制。至於晚餐，該個案有時會選擇蒜泥白肉片，油花的油脂量高，對於脂肪肝的形成也有影響。

另外，該個案因骨折，為了修復骨頭，平時喜歡吃豬皮、雞皮等，還有白木耳，認為可以補充膠原蛋白，夏子雯表示，這樣的飲食方式除了膠原蛋白沒補到，還會吃進不少飽和脂肪及膽固醇，不利於脂肪肝，對血糖也有影響。

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夏子雯提醒，不只該個案的飲食要留意，其中許多飲食習慣的地雷也是很多人也會有，一般人都覺得多吃原型食物、吃很多蔬菜就等於健康，但有時候搭配、料理方式或份量不對，也可能造成身體失衡。當發現脂肪肝，未惡化到肝硬化的程度，和血糖偏高一樣，可透過飲食、運動、生活改變，定期回診醫師、營養師，進行抽血追蹤及腹部超音波檢查，調整身體狀態。

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