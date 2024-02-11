醋好處｜排毒防便秘呷醋3大功效　減脂肪肝風險 延長食物保存期？

水餃的沾醬中加點「醋」除了讓鮮味提升，加入食物，還能延長保存時間，排毒養顏。



台灣中醫師余雅雯表示，適量「吃醋」不僅能清腸排毒，增強抵抗力，還能降低脂肪肝、淨化血液，提高肝臟排毒功能好處多！

吃醋3大好處（按圖看清👇👇👇）

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古人吃醋殺菌、排毒、降血糖

余雅雯表示，《本草綱目》記載「醋能消腫、散水氣、殺邪毒、理諸藥」。醋中含有多種胺基酸和有機酸，對人體十分有益。她解釋，雖然醋味道是酸的，卻是不折不扣的鹼性食物，具有抗氧化的功能，可達到排毒養顏的效果。另外，醋中的醋酸可以加快胃排空的速度，或增加組織對葡萄糖的攝取，而達到降低血糖的目的。

食物加醋能延長保存、健脾開胃！

醋在廚房更是不可或缺的調味料，沾水餃、火鍋料好吃外，余雅雯分享，夏季食物容易遭到微生物污染而酸敗，甚至會發生食物中毒，若在料理時加點醋來殺菌，可延長保存時間；同時，醋也能刺激胃酸分泌，健脾開胃，使人食慾大增。

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中醫：吃醋排毒、治便秘又護肝

余雅雯進一步說明，醋在醫界也有研究證實，可降低膽固醇，及調節血壓促進心血管的健康，整體來說，在現代的最大好處有3點：

1. 清腸排毒

食醋中豐富的醋酸，能夠抑制細菌的繁殖並將其殺死，清除腸胃有毒物質。如果配合大蒜使用，還能增強抵抗力、強身健體、預防感冒。

2. 治療便秘

醋中的二氧化碳會在消化過程中變成氣體，刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢。

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3. 提高肝臟排毒功能

肝臟是人體最主要的排毒器官，食醋能有效排出血液裡的老舊廢物，淨化血液，消除脂肪肝，保護肝臟。

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