蘿蔔冷知識｜白蘿蔔抗菌防癌　與1食材最夾太空人返地面第1餐必吃

有句俗話這樣說：「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」。其實，蘿蔔是適合一年四季都吃的蔬菜。正因如此，蘿蔔在民間也一直有「小人參」的稱號，那麼，看起來平平無奇的蘿蔔，是不是真的有那麼神奇呢？蘿蔔最為最古老的蔬菜之一，一直都是中國人餐桌上最常見的食材！



蘿蔔的種類繁多，吃法也各不相同，可生吃也可熟吃，可炒著吃也可以燉著吃。今天我們就來聊一聊關於白蘿蔔的那些事！

白蘿蔔冷知識（按圖👇👇👇）

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1. 白蘿蔔中的抗癌成分——異硫氰酸鹽

其實蘿蔔作為十字花科類的蔬菜，還真含有一類物質，能起到防癌的作用，它就是異硫氰酸鹽，這也是為什麼像白蘿蔔、心裏美蘿蔔這些會有一股子奇怪的味道的原因。

多年的流行病學調查發現，經常食用十字花科蔬菜的居民，胃癌、食管癌及肺癌的發病率較低。美國膳食、營養及癌委員會（DNC）在其編制的防癌指南中，也將多吃十字花科蔬菜列為重要的一條。

異硫氰酸鹽不僅能夠有效抑制細胞色素P450酶代謝致癌物，抑制多種癌症的產生，同時還具有抗菌、殺蟲及調節生長素的代謝作用。

去除白蘿蔔苦味、燜煮白蘿蔔入味的方法👇👇👇

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不過，這也不只是白蘿蔔的專利，除了它以外，十字花科的蔬菜還有很多，包括白菜類（大白菜、小白菜、菜心、紅或紫菜心）、甘藍類（椰菜、椰菜花、芥蘭、西蘭花、球莖甘藍等）、芥菜類（芥菜葉、芥菜頭、大頭菜等）等等，它們都含有一定的異硫氰酸鹽。所以，本著食物多樣的原則，平時這些蔬菜都可以多多換著吃。

我們在吃白蘿蔔的時候會覺得辣，這個味道其實是芥子油苷瞬間掙脫細胞壁的束縛水解後產生的，它也是辣根、山葵、芥末的主要味道。

在完整的十字花科蔬菜當中，是沒有辣人的異硫氰酸酯的，它們只有在組織破碎的時候，其中所含的芥子油甙（硫代葡萄糖甙）和黑芥子酶相遇，芥子油甙就被水解成了辛辣刺激、嗆鼻醒腦的芥子油（異硫氰酸酯）。

這種味道源於植物的自我保護機制，防止自己被動物吃掉，但萬萬沒想到，這個令人上頭的味道反而遭到一些熱衷於「自虐」的人類追捧。

按圖睇白蘿蔔冷藏保存步驟👇👇👇

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2. 白蘿蔔這樣吃更營養美味

除了異硫氰酸鹽，白蘿蔔的其它營養成分並不算突出。白蘿蔔當中將近95%都是水分，而不少蔬菜都富含的維他命C、膳食纖維、鉀、鎂等營養素，這些在白蘿蔔當中的含量都算不得高。不過，礦物質鈣相對來說在蔬菜中屬於中等水平，但是，多吃點蘿蔔也是鈣不錯的補充來源，對於骨骼健康也是極好的。

白蘿蔔（鮮）的營養成分

蛋白質0.7g；脂肪0.1g；碳水化合物4.0g；維他命C 19mg；鈣47mg；鉀167mg；鎂12mg；鋅0.14mg

雖然，很多民間說蘿蔔能治療某種疾病，這些我們聽聽就行。不過作為藥食同源的食物來說，的確會有一些輔助的作用，比如開胃健脾、促進消化、通氣順氣等等。

當然，在寒冷的冬季，蘿蔔和羊肉的CP是一定要鎖死的，而且烹飪的最好方式就是煲湯。據說，所有的航天員在返回地面時的第一餐就是白蘿蔔燉羊肉。

白蘿蔔中的芥子油等特殊成分可以促進胃腸蠕動，促進食慾和消化。它和羊肉搭配可以實現肥而不膩。蘿蔔的清甜爽口，蓋住了羊肉的羶味，最終蘿蔔煮得透亮，羊肉煲的軟爛，味道相得益彰，一碗清甜鮮香熱乎乎的蘿蔔羊肉湯下肚，整個冬天都温暖明亮起來了。

紅、白蘿蔔營養差異（按圖👇👇👇）

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3. 蘿蔔「順氣」效果好，重要場合要少吃

不過白蘿蔔再好吃，也別多吃，畢竟蘿蔔「順氣」的效果也不是蓋的。

白蘿蔔中的含硫化合物和精纖維是促進胃腸蠕動的好手，這些都是腸道細菌特別喜歡的食物，細菌分解這些含硫化合物的時候，就會產生大量的二氧化碳。

這二者「強強聯手」，尾氣排放自然也就「超標」了。不過，下次出席重要場合之前，就先別吃那麼多蘿蔔了啊！否則......

【本文獲「王旭峰營養師」授權轉載，微信公眾號：wangxufengyys】

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