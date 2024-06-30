糖尿病｜6旬婦血糖正常1檢測竟達糖尿程度！嚇倒醫生或與吃飯有關

一名63歲女子，除了膽固醇數值略高，無其他慢性病，平常飲食、生活都健康，平常以為健康無礙，但是因為體重一直偏低，經檢查發現，原來已經是糖尿病患者。



為確定診斷結果，醫生決定觀察這位女士一整天的血糖變化。結果發現，當她吃了一點白飯後，血糖就在很短的時間內從100左右上升到了200，這就是糖尿病無誤。（Canva）

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook貼文表示，該案例真的很特殊，因為她膽固醇、血糖等數值都相當良好，實在很難得知其有血糖問題。該女子定期追蹤膽固醇數值，但膽固醇維持良好，目前未服用任何藥物，女子除了偶爾睡不好，無其他病史。李思賢定期追蹤女子的糖化血色素，但不是因女子有糖尿病，而是因糖化血色素長期都很低，大概在4.6~4.8%左右徘徊。

特別的是，該女子身高162cm，體重為48公斤，身材相當標準。平常雖會外食，但在家時仍儘量自煮，且都吃是原型食物，但每餐仍有一碗白飯。李思賢表示，「不過這種糖化血色素水平，吃幾碗飯應該也不是甚麼問題。」該女子最大的困擾就是怎樣也胖不起來！

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李思賢表示，該女子近日這次回診，他覺得其糖化血色素有點蹊蹺，於是要求女子自費檢驗「空腹胰島素」和「糖化白蛋白」。結果讓他與患者都大吃一驚，「空腹胰島素」非常正常，但「糖化白蛋白」已達糖尿病程度。

李思賢說明，「糖化白蛋白」是敏感度比糖化血色素更高的一種血糖指標，代表的是兩週的平均血糖水平。如果一般檢驗糖化血色素不準確的患者，他會用糖化白蛋白代替。李思賢表示，從該女子案例發現，是否罹患糖尿病，血糖、糖化血色素這兩數值均可能無法準確評估，有時真的需要搭配糖化白蛋白與其他檢查綜合評估。

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