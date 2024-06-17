糖尿病飲食｜糖尿婦服藥無效常覺累　醫揭戒吃1物 甜椒代替即改善

台灣張阿姨有糖尿病，明明已經按照醫師開藥吃降血糖藥，血糖總是控制不好，經常會感覺累。台灣營養師劉純君檢視張阿姨的飲食記錄，發現她每天都要吃水果，但因為台灣農產改良技術太好，水果含糖量高，造成血糖控制差，建議她停止吃水果，改吃彩椒，後來她血糖一直維持穩定，也不再容易感覺疲累。



台灣水果好吃 小心含糖量高

劉純君說，台灣的農產品改良技術好，很多水果都變得很好吃，含糖量也增加許多，再加上水果好吃，很多人不知不覺就吃了好幾份，血糖一下就飆高，連帶地，三酸甘油酯也會升高，還會進一步影響膽固醇，讓三高都很難控制。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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劉純君說，特別是有不少有血糖問題的人，會以為「吃比較不甜的水果就沒問題」，但其實有不少吃起來沒有那麼甜，但是含糖量卻很高的水果，其中大家都以為最安全的「番石榴」，也是危險的水果之一。

她解釋，過去大家說番石榴含糖量低，指的是「土番石榴」，每百克只有約5克的糖，而現在大家吃的是改良過的泰國番石榴，尤其牛奶番石榴、牛奶珍珠番石榴等品種，每百克就有6.8克到7克的糖，雖然聽起來感覺不高，但是很多人一吃就吃一整顆2百、3百克，攝取的總含糖量就不低。

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半根香蕉＝1份水果 誰會吃半根？

根據台灣衛福部國民健康署的飲食建議，一般成人每日應攝取2～4份水果，每份水果的算法，大概是半截香蕉、一碗切塊水果，或是像網球般大小的橙、小蘋果、小橘子、小桃子等為1份，但是很少人會一次只吃半根香蕉，所以往往不知不覺就會吃過量。

每份水果的算法，大概是半截香蕉、一碗切塊水果，或是像網球般大小的橙、小蘋果、小橘子、小桃子等為1份。（Anastasia Eremina＠unsplash）

碳水5克就會影響血糖上升 1份水果就可能升血糖

因為水果含糖，一般來說，碳水只要5公克，就會影響血糖上升，而1份水果有60大卡、含醣類（碳水）15克，吃完一定會影響血糖上升。

戒吃水果1～2天 血糖就好轉

因此劉純君針對血糖控制不佳的病人，通常會建議先戒吃水果，發現往往只要停吃1、2天，血糖就會開始好轉，停吃1～2周就開始穩定，如果持續下去，血糖能持久穩定。

雖然俗話說「蔬果579，癌症遠離我」，但她認為，水果主要是有維他命C、纖維、多酚、植化素等有益健康的成分，但其實可以用色彩豐富的甜椒（又稱彩椒）來取代。甜椒雖屬於辣椒屬的植物但不含辣椒素，富含豐富維他命A、C、茄紅素、β-胡蘿蔔素、鉀以及水溶性纖維。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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每天100克甜椒 維他命C就達標

以人們常吃的紅、黃、綠三種顏色的甜椒來說，其維他命Ｃ平均每100克含有120毫克，而根據台灣衛福部國民健康署「國人膳食營養素參考攝取量」目前最新版本建議，12歲以上每人一天所需的維他命C為100毫克，也就是一天只要吃大約一個拳頭大小的甜椒就達標了。而且以纖維最高的青椒來說，每百克還含有3克纖維，紅椒和黃椒約近2克，含量豐富。

而且甜椒富含多酚，是養體內好菌非常好的食物。劉純君提醒控糖不佳的糖尿病患者不要吃太多水果，如果非吃不可，一定要控制攝取量，例如半根香蕉、半碗葡萄（約13顆）、半碗奇異果等是一份。如果血糖持續控制不佳，除了要按時服藥以外，不妨試試看「戒水果」，可以更「穩糖」。

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