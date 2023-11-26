糖尿病茶｜免疫系統亂誘發糖尿　中醫推1茶飲飯後1動作更護心血管

第一型糖尿病又稱為免疫系統型糖尿病，正常人的血糖機制會透過胰臟中的β細胞分泌出胰島素，藉胰島素作用使細胞利用血糖產生能量及調節血糖高低，當這個機制發生錯誤時則會形成糖尿病。



第一型糖尿病形成原因則是因為自體免疫系統的錯亂，導致免疫系統誤認自己的β細胞是外來敵人，因此系統開始錯誤的攻擊自己的β細胞，造成受傷的β細胞無法製造胰島素，也沒有胰島素可以調控血糖。

糖尿病早期症狀易忽略（按圖看清👇👇👇）：

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研究指出，第一型糖尿病形成原因有三個主要因素：

- 自體免疫系統錯亂

- 遺傳因素

- 環境因素



遺傳及環境因素不是造成疾病全部的決定成因，主要成因還是因為飲食習慣、壓力、情志、誤食錯誤藥品等造成免疫系統紊亂失調，開始攻擊自己的細胞，因此，從中醫角度來看，避免第一型糖尿病誘發需要從調理身體氣血平衡狀態來穩定生理機能並維持免疫系統穩定。

糖尿病就是消渴症 遺傳與體質加上後天因素誘發

台灣賴睿昕中醫師說明，糖尿病在中醫屬於「消癉」、「消渴」的範疇，分成上消、中消、下消，病因源自於先天稟賦不足、過食肥甘、五臟虛弱、情志失調，病機多表現為陰虛內熱津液虧損及陰陽兩虛，初期病位多集中於肺胃臟腑，中後期影響至肝腎臟腑。

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其中，先天稟賦不足正是跟遺傳因素及自體免疫系統疾病息息相關，加上其他病因誘導，導致病發機率上升，三消症的表現為俗稱的「三多一少」症狀：多飲、多尿、多食和體重減輕，小便次數增加、口渴、饑餓、疲勞或傷口無法癒合等，隨病程至中後期，也伴隨多數因血中糖分過高造成合併的慢性疾病，如心臟病、心血管疾病、中風、腎衰竭、糖尿病神經病變、糖尿病足潰瘍和糖尿病視網膜病變、尿路感染率升高、男性性功能障礙等，甚至約有12％患上抑鬱症。

中醫治療糖尿病 穩定免疫系統、調理血糖控制

台灣賴睿昕中醫師解釋，治療第一型糖尿病分為兩個主軸，一、穩定自體免疫系統，二、調理已經形成的消渴病及後續延伸的其他器官慢性病併發症狀疾病。

穩定自體免疫系統，中醫會根據個體現階段身體狀態的寒熱虛實及病位臟腑走向，去調節個體的氣血平衡狀態達到陰陽平衡的穩定，用藥上補氣補血藥、滋陰潤燥藥、清熱瀉火藥、活血散結藥、通瀉藥都會隨症加減使用，免疫系統調整及治療會隨中醫師診斷後隨病程變化隨證辯症制定個人處方；消渴根據症型有肺胃陰虛、胃熱熾盛、氣陰兩虛等辯證證型，常用藥物及方劑有沙參麥冬湯、麥門冬湯、白虎加石膏湯、竹葉石膏湯、六味地黃丸、濟生腎氣丸等，另外山藥、山苦瓜、武靴葉等研究指出也對消渴症及糖尿病血糖控制有幫助。

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台灣賴睿昕中醫師說明糖尿病在前期開始出現跡象時，若能即時調整飲食與生活習慣配合中藥及針灸治療，許多患者在妥善治療及調養後，血糖穩定度上升，多數可以避免上述的嚴重性的神經血管皮膚等慢性病併發症。

三消茶飲：

西洋參（花旗參）3g，玉竹3g，天花粉3g，五味子2g，決明子6g，甘草2g，放入300cc水中，熱水悶約30分鐘，溫服即可，藥材可反覆沖泡至淡而無味，以上為一日份量，藥性平和適合平日保養服用，透過簡單養生茶飲可以達到基本養陰潤肺效果，對於消渴症狀有部分緩解效果。

調節免疫平衡三穴

- 合谷穴：手陽明大腸經的原穴，具開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸，時常按壓有效調節免疫系統能力。

- 神闕穴：神闕穴位於臍中，為全身經絡總樞，透過溫敷、艾草灸、丹田灸、隔薑灸等方式調理氣血，有效增強免疫系統調節能力。

- 足三里穴：足陽明胃經合穴，按壓足三里有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，有效調節消化系統及免疫系統雙向平衡，因此也是著名的長壽穴位。

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糖尿病避免三高飲食，飯後輕走15分鐘

糖尿病的飲食控制原則：避免過食高糖、高油、高精緻，需多攝取高纖維，利用飲食順序法來避免食物進入體內升糖過速，先吃高纖維食物如蔬菜及低糖水果類，接著吃蛋白質類，最後才是澱粉主食，澱粉主食選擇部分全穀雜糧或糙米等，湯品建議勿食勾芡類湯品。餐後散步輕走15~30分鐘，除了可以降低升糖速度過快外，也有助於腹部肌肉正確收縮及放鬆，促進腸胃蠕動，對於糖尿病及心血管疾病都有幫助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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