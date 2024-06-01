飲水｜3招正確補水避免熱傷害！水中毒嚴重可致腦水腫切勿喝過量

受氣候變遷影響，高溫、極端溫度也隨之增加，但有些人在戶外工作，代表部分活動難以避免在高溫底下進行，此時人體水分流失速度會加快，若沒有適時補充水分，可能會引起脫水或熱傷害，包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑等健康問題。因此學習正確補水知識，才能避免危害。



炎炎夏日，開心享受戶外活動的同時，民眾應時刻注意補充水分，台灣國民健康署署長吳昭軍說，補水需要適時、適度且適量，才能平安消暑，順利度過夏天。只是「補水3適」怎麼做呢？台灣三軍總醫院中暑防治中心主任、腎臟科主治醫師朱柏齡3重點提醒民眾。

3招正確補充水分（按圖看清👇👇👇）

+ 3

醫師教補水3招，讓民眾正確補充水分

補水招式一：適時



朱柏齡指出，補水要適時，因此建議戶外活動前1小時喝水，並分2階段補充水分，進行活動時，可以每15分鐘喝水一次。

補水招式二：適度



依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，不要等有口渴的感覺才喝水，口渴時身體已經處於缺水狀態。朱柏齡提醒，只要有口渴的感覺，就代表水喝不構，盡量多喝、分次喝、慢慢喝才能緩解。另外，若活動超過1小時，或想要大量補充水費時，需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分飲料。

相關文章：飲水｜短時間缺水可能出現宿便口臭濃黃尿！每天要喝多少水才夠？👇👇👇

+ 5

補水招式三：適量



出門前1小時適量慢速喝水400～600毫升，避免急促喝水，腎臟在無法負荷的情況下，會產生電解質不平衡，造成「水中毒」。戶外活動中，每15分鐘飲水200～300毫升，避免熱傷害的發生。若運動前後量體重，減輕的體重就是缺水量，須逐步補足。

什麼是水中毒？嚴重會腦水腫甚至死亡

朱柏齡提醒民眾，建議一小時不喝超過1500毫升的水量，否則造成水中毒。水中毒是指在短時間內快速且大量吸收進水分，導致體內鈉離子被稀釋，而造成電解質失衡。一旦水中毒，輕則頭暈、嘔吐，嚴重則神智不清、抽搐、腦水腫甚至死亡。

相關文章：飲水｜水喝過多過少都不好？末期腎病變、心臟衰竭者勿飲水過量👇👇👇

+ 11

如果已經水中毒，朱柏齡強調，此時需到醫院急診治療，會由醫師補充高濃度的鈉，讓體內的鈉離子可以回歸一定的濃度。每人體質不同，可能短時間喝超過2000毫升水就會水中毒，有些人則達4、5000毫升，總之謹記補水3招，適度適量且適時，正確補充水分與解渴，不再讓身體有缺水危機。

延伸閱讀：

兒童熱傷害就診數創 3 年新高！4 種熱傷害類型症狀大不同，只要 4 招就可避免

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」