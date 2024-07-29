毛舜筠首選阿洛酮糖！熱量=砂糖1/10抗炎防蛀牙7好處更勝羅漢果糖

毛舜筠毛姐非常注重飲食，連對糖和油都有嚴格要求。近日毛姐就在《健康旦》頻道接受鄭丹瑞訪問，大談她的「凍齡心得」。當中提到她最愛用一款名為阿洛酮糖（Allulose）的代糖，不僅不會提升血糖或胰島素水平，適合糖尿病人食用，而且用途廣泛，更勝羅漢果糖。到底阿洛酮糖是何方神聖？



毛舜筠推介2款糖代替白砂糖

毛舜筠毛姐是圈中公認的凍齡美魔女，她在節目中坦言已甚少吃白糖（精製糖），唯一會用到少許白砂糖，是製作一款日本酸種麵包的時候，因不用白砂糖就無法發酵。除這個情況外，為了健康，她已改吃羅漢果糖及阿洛酮糖（Allulose），兩者皆是不屬於精製糖（Refined sugar）的代糖。

毛舜筠毛姐更表示，阿洛酮糖已佔據了她整個廚房，如吃杏仁糊就加阿洛酮糖糖漿；燜煮食物就加阿洛酮糖的粉末。

👉👉👉節目中毛舜筠毛姐也推介幾款食油，我們早前也報道過，有興趣可參考：毛舜筠力推印度酥油！維他命A=橄欖油7倍護膚抗氧化8好處點煮都得

毛舜筠毛姐甚少吃白砂糖，因糖分對身體無益。（《健康旦》@YouTube影片截圖）

毛姐最愛2款糖：羅漢果糖、阿洛酮糖

羅漢果糖｜甜度=砂糖250倍 遇高溫味轉變

屬天然代糖的一種，甜味來自「羅漢果苷」的抗氧化劑，甜度比砂糖高100-250倍，且不含熱量，亦不會升高血糖或胰島素水平，適合糖尿病患者。雖然羅漢果糖相當健康，不過一旦經高溫烹煮便會帶有羅漢果本身的草藥味，並非人人可以接受。

如果不喜歡羅漢果糖本身的味道，又想吃得健康，毛舜筠推介了另一款較陌生的糖──阿洛酮糖（Allulose），與羅漢果糖一樣，適合糖尿病患者，但味道與蔗糖無異，更容易讓人接受。

關於羅漢果糖，可看看【天然代糖】羅漢果糖熱量極低 卻比砂糖及蔗糖甜300倍！

阿洛酮糖與羅漢果糖一樣，不會升高血糖或胰島素水平，適合糖尿病患者。（Gettyimages／視覺中國）

阿洛酮糖是什麼？

阿洛酮糖是一種新型的甜味劑，研發自日本，是以化學方式從蔬果，如無花果、葡萄乾和奇異果之中抽取出來的天然糖分，甜度大約是蔗糖的70%，因在自然界含量非常稀少，所以也被稱為稀有糖（或稀少糖，英文：Rare sugar）。此外，阿洛酮糖還有不少好處：

阿洛酮糖7大好處

1. 不會轉化成碳水化合物

阿洛酮糖屬於單醣，其特性是不易被人體吸收，會很快被排出體外，因此不會轉化成碳水化合物，對生酮飲食、減肥人士有幫助。

2. 熱量幾乎零=砂糖1/10

每克僅0.2-0.4卡路里，約一般砂糖的1/10。與羅漢果糖一樣，不會升高血糖或胰島素水平，相反還可降低血糖水平，無論是想預防糖尿病，還是糖尿病患者都適合。

3. 有助牙齒健康

阿洛酮糖不會在口腔內分解代謝，所以不會腐蝕琺瑯質，防止蛀牙。

阿洛酮糖可防止蛀牙。（Unplash）

4. 不含副作用

一般代糖含有不少副作用，尤其是人工代糖，像是破壞腸內菌平衡、體重增加、頭痛等，但目前沒有研究顯示阿洛酮糖含有副作用。

5. 抗炎減動脈硬化

美國國立衞生研究院的其中一份研究指，阿洛酮糖具抗炎作用，亦有助預防肥胖和降低動脈粥狀硬化的風險。

6. 味道純粹較易接受

不像羅漢果糖夾雜本身的果味，其味道不帶回甘，也不像糖精（Saccharin）吃起來有微微的苦味及金屬味，阿洛酮糖只有純粹的甜味，較易令人接受。

7. 烹調效果與砂糖無異

阿洛酮糖受熱也會與砂糖一樣產生梅納反應，達至焦糖效果，同時亦不會因溫度降低而在溶解後結晶化，所以與砂糖一樣可做出各式各樣的煮食效果。

阿洛酮糖受熱也可達至焦糖效果。（Pixabay）

毛舜筠提醒稀有糖要分清楚

不過，毛舜筠毛姐在節目中亦特別提到，由於「稀有糖」名字沒有註冊專利，所含成分會因不同品牌而異。因此要注意「稀有糖」包裝上的標籤，有些雖寫上「稀有糖」（Rare sugar），卻不含阿洛酮糖（Allulose），而最常見的成分是「赤藻糖醇」（或赤蘚糖醇，英文：Erythritol）。而根據美國國立衞生研究院（National Institutes of Health）一份研究，定義赤藻糖醇並不屬於稀有糖的一種，而是屬於天然甜味劑。

赤藻糖醇並不屬於稀有糖的一種，而是屬於天然甜味劑的一種。（美國國立衞生研究院）

低卡路人工甜味劑（Artificial low-calorie sweeteners）：三氯蔗糖（Sucralose）、阿斯巴甜（Aspartame）、乙醯磺胺酸鉀（Acesulfame K）

天然低卡路里甜味劑（Natural low-calorie bulk sweeteners）：木糖醇（Xylitol）、赤藻糖醇（Erythritol）、麥芽糖醇（Maltitol）

稀有糖（Rare sugars）：阿洛酮糖（Allulose）、塔格糖（Tagatose）、海藻糖（Trehalose）



赤藻糖醇（Erythritol）：

赤藻糖醇亦稱赤蘚醇，是天然存在於水果如梨子、葡萄，或發酵食品如豉油、清酒中的糖分，雖然屬於天然代糖，但近年有研究指出，赤藻糖醇可能會導致血液凝固，甚至血栓，大大增加心血管疾病及糖尿病患者的死亡風險。可參考👉👉👉代糖陷阱｜赤藻糖醇易致血栓中風增死亡風險 4類人不宜日限多少?

不少產品會將標示為稀有糖，但成分卻是赤藻糖醇。（網上圖片）

阿洛酮糖適合人士

1. 兒童、長者

2. 糖尿病患者

3. 減少攝取碳水化合物來減肥人士

4. 進行生酮飲食人士

5. 健身人士

6. 肥胖人士



阿洛酮糖禁忌｜不適合人士

阿洛酮糖暫未有研究顯示長期服用對人體有影響，因此適合一般人士食用。

阿洛酮糖哪裡買？

雖然被稱作「稀有糖」，但阿洛酮糖隨著近年生產技術發展，已在各個地方量產，有粉末及糖漿產品，除了在網上平台，在日常的超級市場都可購買，一般250克粉末狀的阿洛酮糖售價約$128，比同為250克的天然羅漢果糖（$40）足足是它的3倍價錢，比白砂糖（$20-30不等）貴約6倍。

細粉狀阿洛酮糖（250克）：$128

天然羅漢果糖（250克）：$40

白砂糖（250克）：$20-30



阿洛酮糖處理

與一般糖的儲存方式一樣，放在陰涼、乾燥處即可。

參考內容：Youtube頻道《健康旦》／香港衛生防護中心／美國國立衞生研究院（National Institutes of Health）