蒲瓜功效｜清熱助抗癌12益處 鉀=節瓜1/3腎石糖尿最啱！揀蒲瓜3招

蒲瓜功效｜夏天吃瓜消暑是常識吧，市面上的瓜形狀千奇百趣，蒲瓜是其中一種，不僅有長有短有圓有扁。蒲瓜功效良多，營養價值高，可保護心血管、助防癌和抗氧化，且含有95%的水分，熱量低，是減肥人士的恩物，可媲美青瓜。



夏天在香港街市常見的「蒲瓜」為圓柱狀，價錢便宜，旺角街市低見$5一條。（資料圖片）

蒲瓜是什麼？

蒲瓜（Calabash，學名：Lagenaria siceraria）屬於葫蘆瓜的其中一種分類，當中還有扁蒲、瓠瓜、匏瓜等，在台灣叫蒲仔，名字的由來主要和其形狀有關。據台灣農業委員會農業知識入口網資訊，「瓠瓜」果實粗細勻稱、呈圓柱狀；扁圓形帶有短頸的球形的叫「扁蒲」；匏瓜則為圓形，雖形狀不同，但都是葫蘆瓜的變種，同是葫蘆科葫蘆屬。蒲瓜為一年生蔓攀藤草本植物，於夏季約5至10月當造，夏天在香港街市常見的「蒲瓜」為圓柱狀，價錢便宜，約$10斤，也見低至$5一條。

瓠瓜果實粗細勻稱、呈圓柱狀。（網上圖片）

扁圓形帶有短頸的球形的叫扁蒲。（網上圖片）

匏瓜則偏向圓形。（網上圖片）

葫蘆瓜形狀似葫蘆，是蒲瓜的原種。（網上圖片）

在古代的時候，蒲瓜除了可食用外，還會用作盛水、酒及藥的器皿，明代末年間出現的匏器，便是以蒲瓜加工製成的工藝品（常見為葫蘆狀的盛水器具）。

匏器是以蒲瓜加工製成的工藝品。（網上圖片）

蒲瓜功效｜清熱利尿整腸排便12功效 糖尿病、減肥最啱

蒲瓜性寒、味甘，入肺、胃、腎經；據《中醫藥典》記載，蒲瓜具有清熱利尿、除煩止渴、潤肺止咳、消腫散結的功效；主治水腫、煩熱口喝、瘡毒、黃疸、淋病、癰腫等病症。

此外，蒲瓜富含β-胡蘿蔔素、維他命A、維他命C、葡萄糖、鈣、磷、鐵及醣類等營養素，具有提升免疫力、補肝明目、養血育髮、抑制脂肪生成、維持血壓、血糖水平、強化骨骼及牙齒、預防癌症等功效。

蒲瓜低鉀 含量只節瓜1/3

蒲瓜不但含有約25%的膳食纖維，非常有利整腸排便，且蘊含95%以上的水分，具有顯著的利水作用，對於尿道結石（包含了腎臟、輸尿管、膀胱與尿道）病人有幫助，雖然含水量與節瓜同樣高達95%，但蒲瓜的鉀含量每100克只有87毫克，比起節瓜250毫克低，約是它的1/3，對於需要控制鉀攝取量的人，如腎病患者、高血鉀症人士尤為有益，加上每100克只有16卡路里，更是減肥人士的良物。

1. 清熱利尿

2. 除煩止渴

3. 潤肺止咳

4. 消腫散結

5. 提升免疫力

6. 補肝明目

7. 養血育髮

8. 抑制脂肪生成

9. 強化骨骼及牙齒

10. 整腸排便

11. 維持血壓水平

12. 助防癌症



蒲瓜蘊含95%以上的水分，具有顯著的利水作用，對於尿道結石病人有幫助。（網上圖片）

蒲瓜功效｜適合人士

1. 減肥人士：高膳食纖維幫助排便、低卡路里幫助控制熱量吸收。

2. 糖尿病患者：蒲瓜能有效降低血糖水平。

3. 尿道結石病人：蒲瓜利尿作用對尿道受感染的人士有幫助。

4. 腎病、高血鉀症患者： 蒲瓜的鉀含量低，有助患者控制鉀吸收。

5. 小童及長者：蒲瓜煮熟後較為軟爛，適合小孩及長者食用。



蒲瓜功效｜不適合人士

1. 胃潰瘍或胃酸倒流患者：蒲瓜會刺激胃酸分泌，令病情加重。

2. 女性月經期間：蒲瓜性寒，此期間食用或會導致子宮收縮，造成經血排不乾淨，加劇經痛。



蒲瓜禁忌｜蒲瓜帶苦隨時中毒！

廣州市市場監督管理局提醒，如發現蒲瓜有苦味切勿食用，因很有可能含有糖苷毒素（糖苷生物鹼），這種毒素即使經高溫受熱也不易分解，食用後會刺激消化系統，常見中毒症狀為口乾、頭昏、噁心、嘔吐、疲倦、嗜睡，嚴重會出現腹痛、腹瀉、脫水和血便等症狀，甚至危及生命。

蒲瓜挑選3大原則

1. 枝條翠綠、粗壯

枝條粗代表剛採摘下來不久、營養充足。

蒲瓜枝條翠綠、粗壯代表營養充足。（網上圖片）

2. 形狀完整

形狀完整、表面沒損傷，重量適中，每個約300-500克為佳。

3. 表皮絨毛分佈均勻

表皮絨毛分佈均勻且富有光澤，則表示較新鮮、口感較嫩，蒲瓜成熟後，絨毛會漸漸剝落，因此表面沒有絨毛的蒲瓜代表較老。

表皮絨毛分佈均勻且富有光澤，口感較嫩。（網上圖片）

蒲瓜消暑解毒，配搭可潤腸胃、生津液的排骨煮湯，在天時暑熱的夏天尤為有益。以下蒲瓜排骨湯，做法簡單，不妨一試。

蒲瓜排骨湯食譜

蒲瓜排骨湯食譜（網上圖片）

材料：蒲瓜1條、排骨200-300克、粟米1條、紅蘿蔔半條、薑蔥適量、1500-2000毫升水

功效：消暑解渴、整腸排毒，利尿去水腫

做法：

1. 排骨汆水備用；

2. 將薑片、蔥段、紅蘿蔔、粟米放入鍋內，加入1500-2000毫升水，水滾後轉小火一起煲50分鐘；

3. 加入切好的蒲瓜，以小火再煲40分鐘即可。

除了蒲瓜外，夏天也可吃節瓜，同樣可消暑清熱。食譜可參考：【夏天湯水食譜】節瓜冬菇瘦肉湯消暑清熱 浸木耳愈久愈多菌？

節瓜冬菇瘦肉湯食譜

材料：節瓜1條、冬菇10粒、木耳4片、紅棗4粒、瘦肉300克、薑2片、酒少許、水2000毫升、鹽適量

做法：消暑清熱、補血活血、益氣補脾

1. 冬菇浸軟，去蒂並以生粉擦淨；木耳浸30分鐘備用；

2. 節瓜去皮切塊備用；薑切片。

3. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。

4. 所有材料連水煲滾後，轉中小火煲2小時，最後加少許鹽調味，即成。

參考內容：廣州市市場監督管理局／台灣農業委員會農業知識入口網