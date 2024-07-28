保溫壺保養｜保溫瓶現3情況要即換！不鏽鋼材質宜選304哪類易生鏽
撰文：中天新聞網
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保溫瓶可說是現代人生活中不可或缺的用品！對此，台灣營養師雷小玲就提醒，若保溫瓶出現內膽變形、受損，或喝起來有鐵鏽味時，最好盡快更換別再用了，代表溶出金屬化合物的機率增加，不可不慎。
根據台灣《健康2.0》報導，台灣營養師雷小玲表示，不鏽鋼保溫瓶算是目前各式杯子中，比較穩定的材質，能承受的溫度、酸鹼範圍也較大。但要注意的是，若保溫瓶摔到，出現內膽變形、受損，或是喝起來有鐵鏽味時，就代表不鏽鋼合金結構已受損，使得溶出金屬化合物的機率增加，應盡快丟掉換新，以免危害健康。
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另外，關於保養不鏽鋼容器的方法，台灣台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌先前在《名醫觀點》強調，最重要的就是喝完立刻清洗。清潔時，可使用軟刷或專用刷具，並加點清潔劑來洗淨；市面上也有一些專門用來清洗不鏽鋼容器的清潔劑，如檸檬酸。他建議，每周至少用1次專門的清潔劑，來把不鏽鋼容器洗得更乾淨。
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楊振昌補充，不鏽鋼保溫瓶一般建議選304材質，市面上也有316和200系列的不鏽鋼。他指出，316製品也是可以的，但200系列因品質關係，其抗氧化及抗鏽蝕沒有304來得那麼好，用久可能容易產生鏽蝕，在挑選時要特別注意。
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