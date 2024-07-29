炒蛋/生蛋/水煮蛋哪種營養最吸收？營養師揭1種蛋長期吃易脫髮！

雞蛋要怎麼吃比較好？對此，台灣營養師劉怡里說明，正常成年人一天建議還是以2到3顆為主，並且吃熟蛋，吸收率99%，相對來講比較營養，比較衛生、比較健康，尤其蛋黃裡面有維他命A、D、E、葉黃素、玉米黃素，對眼睛還有身體健康是非常好的。



台灣營養師劉怡里在Facebook粉專發布短影音表示，診間被常問到的是有關雞蛋要怎麼吃，以及吃多少，雖然說現在雞蛋已經開放了，但是一天，正常成年人建議還是以2到3顆為主，第二建議吃全蛋，相對來講，營養比較豐富，尤其蛋黃裡面有維他命A、D、E、葉黃素、玉米黃素，對眼睛，還有身體健康是非常好的。

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劉怡里說，此外也建議大家要連蛋黃一起吃進去，她提醒，研究發現，不同熟度的吸收率，生蛋50%、水煮蛋99%、炒煎蒸蛋80%，所以建議大家還是以熟蛋為主，相對來講比較營養，比較衛生、比較健康。劉怡里提到，大家如果要減肥，如果蛋吃太多的話，一樣會肥胖，所以還是要注意一下。

研究發現，不同熟度的吸收率，生蛋50%、水煮蛋99%、炒煎蒸蛋80%，所以建議大家還是以熟蛋為主。（Eiliv Aceron/Unsplash）

劉怡里指出，生雞蛋中的蛋白有抗生物素「Avidin」，會阻礙「生物素」的吸收，長期大量吃的話，容易生物素缺乏，引起掉髮、皮膚炎、憂鬱、昏睡等狀況。

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至於免疫力低、嬰幼兒、孕婦、哺乳婦等，劉怡里則建議，請盡量不要攝取未熟蛋和製品，例如Tiramisu、溫泉蛋、鹹豆漿加蛋、自製美乃滋（蛋黃醬）、火鍋醬料拌生蛋黃等。

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