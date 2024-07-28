排毒飲食｜高油鹽糖易誘發慢性炎症！營養師推6解毒食物必備莓果

暑假期間，生活作息的變化讓不少人開始吃宵夜、愈來愈晚睡、頻繁參加朋友聚會、享受美食等，這些行為的轉變容易讓飲食變得高油、高糖、高鹽，並且接觸到更多的加工食品。



不健康的飲食習慣容易在不知不覺中日漸積累，最終引發慢性發炎，甚至導致各種疾病。台灣劉怡里營養師指出，與其治療疾病，不如從改變生活習慣開始，並且強調了抗氧化、抗發炎的重要性。

6大類解毒食物推薦（按圖👇👇👇）

+ 2

如何幫助身體排毒

1. 增加水分攝取

每天多喝水或無糖茶飲，能提高多酚類的抗氧化能力。

2. 均衡飲食

確保每天可以攝取到乳品類、全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，選擇原型未加工、高纖低GI的食材，並使用清淡的方式烹調。

3. 預防食物中毒

避免在不熟悉的餐廳吃生食，用餐前洗手並使用公筷母匙。

4. 妥善保存食物

夏季氣溫高，烹飪後的食材應在一小時內冷藏或冷凍，定期清理冰箱，降低食物微生物感染的風險。

傷肝飲食（按圖👇👇👇）

+ 12

相關文章：肝臟健康｜6大傷肝食物要少吃！這種維他命補太多恐讓肝負擔變重

6大類解毒食物推薦

1. 乳品類

推薦牛奶、無糖乳酪，這些食物富含維他命A、E、B雜及葉酸和菸鹼酸，有助於預防血管阻塞和降低血管性硬化失智症的風險。

2. 全榖雜糧類

推薦紫番薯、糙薏仁，富含膳食纖維、花青素、葉酸和維他命B雜，有助於避免大腦發炎。

3. 豆魚蛋肉類

推薦秋刀魚、蛋黃，含有DHA，有助於大腦活化，EPA則可降低身體發炎反應並提高抗氧化能力、預防失智。

推薦秋刀魚、蛋黃，含有DHA，有助於大腦活化。（Ben Kolde/Unsplash）

4. 蔬菜類

推薦番薯葉、小棠菜，富含維他命B1、B2、E和葉酸，這些營養素有助於醣類的利用，可協助大腦正常運作。

相關文章：食物安全｜發霉切掉可吃跌落地5秒內撿食冇問題？專家解4食安迷思👇👇👇

+ 8

5. 水果類

推薦士多啤梨、桑葚，莓果中的植化素具有高含量的花青素、類黃酮等抗氧化劑，可降低自由基對大腦的攻擊並修復損傷。

6. 油脂與堅果種子類

推薦苦茶油和牛油果，富含單元不飽和脂肪酸和維他命E，這些成分能降低壞膽固醇，維持好膽固醇。

台灣劉怡里營養師強調，保持良好的飲食和生活習慣是防止疾病發生的最佳方法，尤其在暑假這個生活習慣容易變化的時期，更應注意身體的排毒及抗氧化。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」