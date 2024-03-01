痛風飲食｜網友熱議6大痛風禁忌食物　內臟排第尾、紅肉三甲不入

火鍋與各式大餐是許多人熱愛的美食，尤其在尾牙、過年、紀念日等特殊日子，大魚大肉更是不可或缺。然而，有些佳餚卻特別容易導致痛風或加重其症狀，因此我們本次針對「痛風禁忌飲食」進行觀測，一起來看看有哪些痛風時不宜多吃的食物吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「痛風禁忌飲食」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的痛風禁忌飲食排行。

網友熱議TOP6痛風禁忌飲食網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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大量食用海鮮小心「嘌呤超標」! 痛風6大禁忌飲食快避開

觀察近6個月內網友針對「痛風禁忌飲食」相關話題的討論，可以發現鮮甜飽滿的龍蝦、螃蟹等「海鮮」個個令人垂涎三尺，其中卻有許多都屬於「高嘌呤食物」，而遭到最多網友點名。嘌呤（或稱普林）是尿酸生成的源頭，若生成過多可能導致尿酸在關節等身體組織中堆積而引發疼痛，即俗稱的「痛風」。

網路上常見到許多網友分享自己大吃海鮮的經驗，包括1位表示「昨晚吃了52盤，其中40盤是蛤仔」的網友，引起熱議，許多人提醒他要「注意普林有沒有超標」，避免可能帶來的潛在風險，如「痛風發作、膽固醇太高、高血壓」等；除了蝦、蟹、貝等帶殼海鮮外，也有人提到「虱目魚料理也很痛」，指出部分魚類也屬於高嘌呤食物，進食過多也可能引發痛風。

對於這些因攝取過量相似食物而引發疾病的案例，讓不少民眾紛紛發表警惕之詞，強調吃東西「適量就好，現在沒問題不代表未來沒有，身體會反噬的」。

▼4食物遠離痛風（按圖👇👇👇）

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而受大眾喜愛的豆漿、豆腐等「豆類或豆製品」，也是一般不建議痛風患者攝取的食物。豆製品富含蛋白質，還有鈣、鎂、鉀等豐富的營養素，對身體有許多益處，成為許多人日常飲食的一部份，不過有醫師提醒，黃豆其實屬於高嘌呤食物，雖然進行加工後會使嘌呤值降低一些，但還是有網友分享「經痛風患者我人體測試，痛風者喝豆漿會更嚴重真的會痛瘋」，表示對於經常痛風的患者而言，豆製品仍不宜多吃以免加重病情。

民眾提出，若真的很喜歡每天來１杯豆漿、牛奶等飲品的話，可以試試「豆漿，燕麥、米漿、牛奶等等各種都換著喝」，透過均衡飲食避免引起病痛，同時換換口味。

▼高尿酸危險因子（點擊圖片查看👇👇👇）

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含糖飲料內含果糖 易加速嘌呤合成提高痛風風險

另外，還有許多網友表示「含糖飲料」也是痛風者的禁忌飲食之一。含糖飲料中的果糖會加速嘌呤的合成，同時容易造成肥胖而影響代謝，使尿酸不易排出，增加尿酸結晶堆積引發痛風的風險，令許多曾痛風過的網友直指「含糖飲料也不行⋯⋯人真的沒辦法過太爽」。偶爾來一杯台式飲品是許多人的小確幸，建議喝含糖飲料時也別忘了多攝取白開水，小心讓健康亮起紅燈！

你也曾經痛風過嗎？平日避免攝入高嘌呤食物、適量攝取水分、注意控制酒精攝入等都是管理痛風的關鍵。一起透過遵循健康的飲食習慣和生活方式，幫助自己減輕痛風症狀，保持身體健康吧！

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