大腸癌飲食｜30歲確診大腸癌4期　醫建議4招預防 4飲食壞習慣要戒

台灣人罹患癌症的患者年齡愈來愈低，對此，台灣腸胃科醫師彭彥領表示，台灣人飲食西化、生活習慣不佳，以及缺乏運動，導致瘜肉與大腸癌的發生率更高，是大腸癌發病率攀升的主要原因，不可不慎。



台灣腸胃科醫師彭彥領在YouTube頻道「醫NOTE」影片中表示，他曾治療過一位30歲的患者，由於不健康的生活習慣，最終罹患了第四期的大腸癌，而大腸癌已連續15年成為台灣人最常見的癌症，根據台灣國民健康署2020年的數據，每年新增病例達1萬6829人，平均每31分14秒就有1人被診斷出罹患大腸癌。

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彭彥領說明，台灣人容易罹患大腸癌主要與飲食西化、生活習慣不佳，以及缺乏運動有關，雖然大腸癌主要發生於50歲以上的群體，但近年來年輕患者的數量也在增加，目前不僅有家族病史、特定飲食習慣、抽煙喝酒、年齡超過50歲族群風險較高，偏好「高油、低纖、紅肉、加工肉」飲食的人，瘜肉與大腸癌的發生率也會更高。

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談到大腸瘜肉，彭彥領進一步解釋，大腸瘜肉分為腺瘤性瘜肉、發炎性瘜肉和增生性瘜肉。其中，腺瘤性瘜肉與大腸癌高度相關，被視為癌前病變，因此大腸鏡檢查時會重點切除這類瘜肉。而發炎性與增生性瘜肉則與大腸癌關聯性較低，只需定期追蹤即可。

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儘管大腸瘜肉和大腸癌主要發生在年長者身上，年輕人也不應掉以輕心，為此，彭彥領建議，定期接受大腸鏡檢查、改善飲食習慣、戒煙戒酒，以及保持規律運動，都能有效降低罹病風險。

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